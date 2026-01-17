陸籲美撤銷對台貿易協議

對美台達成貿易協議，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應，陸方一貫堅決反對與其建交的國家，和中國台灣地區商簽任何具主權意涵和官方性質的協議，美方應切實恪守「一中原則」和中美三個聯合公報。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇昨天也指責美國「蓄意」推動對台談判，此舉嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，也違背華府只與台灣保持非官方關係的承諾。他敦促美國停止推進並立即撤銷所謂的協議、停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔。