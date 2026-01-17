聽新聞
0:00 / 0:00
陸籲美撤銷對台貿易協議
對美台達成貿易協議，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應，陸方一貫堅決反對與其建交的國家，和中國台灣地區商簽任何具主權意涵和官方性質的協議，美方應切實恪守「一中原則」和中美三個聯合公報。
大陸駐美大使館發言人劉鵬宇昨天也指責美國「蓄意」推動對台談判，此舉嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，也違背華府只與台灣保持非官方關係的承諾。他敦促美國停止推進並立即撤銷所謂的協議、停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言