美物價大漲 川普支持率新低

美國總統川普在競選期間雖承諾改善前總統拜登任內飆升的物價，但隨著關稅戰的開打，商品價格持續上漲。去年底民調顯示，近六成受訪者認為川普最重要任務應是降低物價，川普的支持率更跌至百分之卅九，創二○二一年六月國會動亂以來最低。關稅讓經濟問題持續發酵，川普恐跌落神壇。

川普正重蹈拜登輕忽物價上漲對家庭影響的覆轍，寄望於企業對美國的投資能振興就業與薪資，但這需要數年才能見效。保守派智庫美國企業研究所經濟學家史崔恩說，「他們都犯了不接受政治現實的錯，美國民眾確實很在意物價快速上漲」。

由於擔心就業與財務狀況，美國去年十二月的消費者信心指數僅八九點一，創八個月以來最低。經濟評議會首席經濟學家皮特森說，消費者點名影響經濟的因素包括「物價、通膨、關稅、貿易及政治」。

美國廣播公司（ＡＢＣ）與華盛頓郵報委託益普索做的去年底民調顯示，逾六成美國民眾認為課徵關稅會加劇本國通膨，另有約六成美國民眾認為關稅損害被課徵國家與美國自身經濟，還有五成五民眾認為關稅影響家庭經濟狀況。共和黨更因此在去年十一月的州與地方選舉鎩羽。

卡托研究所總體經濟項目副總裁林希康說，物價一旦上漲就回不去了，最好的結果就是物價趨於穩定而薪水也跟上。雖然美國人不滿關稅，但川普沒有取消的跡象。