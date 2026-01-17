聽新聞
0:00 / 0:00

美物價大漲 川普支持率新低

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

美國總統川普在競選期間雖承諾改善前總統拜登任內飆升的物價，但隨著關稅戰的開打，商品價格持續上漲。去年底民調顯示，近六成受訪者認為川普最重要任務應是降低物價，川普的支持率更跌至百分之卅九，創二○二一年六月國會動亂以來最低。關稅讓經濟問題持續發酵，川普恐跌落神壇。

川普正重蹈拜登輕忽物價上漲對家庭影響的覆轍，寄望於企業對美國的投資能振興就業與薪資，但這需要數年才能見效。保守派智庫美國企業研究所經濟學家史崔恩說，「他們都犯了不接受政治現實的錯，美國民眾確實很在意物價快速上漲」。

由於擔心就業與財務狀況，美國去年十二月的消費者信心指數僅八九點一，創八個月以來最低。經濟評議會首席經濟學家皮特森說，消費者點名影響經濟的因素包括「物價、通膨、關稅、貿易及政治」。

美國廣播公司（ＡＢＣ）與華盛頓郵報委託益普索做的去年底民調顯示，逾六成美國民眾認為課徵關稅會加劇本國通膨，另有約六成美國民眾認為關稅損害被課徵國家與美國自身經濟，還有五成五民眾認為關稅影響家庭經濟狀況。共和黨更因此在去年十一月的州與地方選舉鎩羽。

卡托研究所總體經濟項目副總裁林希康說，物價一旦上漲就回不去了，最好的結果就是物價趨於穩定而薪水也跟上。雖然美國人不滿關稅，但川普沒有取消的跡象。

台美關稅 川普 民調 物價 通膨

延伸閱讀

川普不排除動武奪格陵蘭 共和黨議員反對聲浪擴大

南韓民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

相關新聞

帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

對於台美貿易協議主要的受惠傳統產業族群，台新投顧分成四個象限來分析傳統產業受到優惠的程度。其中受惠高的是台灣本地生產，且...

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

獨／融資支持企業赴美投資？ 總統府召集公股行庫董座開會

台美關稅談判結果出爐，其中透過台灣模式帶動台廠自主投資2,500億美元，政府將以信用保證方式支持金融機構提供最高2,50...

陸籲美撤銷對台貿易協議

對美台達成貿易協議，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應，陸方一貫堅決反對與其建交的國家，和中國台灣地區商簽任何具主權意涵...

關稅致裁員 美家庭繳更多稅

美國總統川普在選舉時承諾解決高通貨膨脹而引發的生活成本危機。執政後利用關稅迫使企業返美建廠，以創造就業、促進經濟成長及降...

美物價大漲 川普支持率新低

美國總統川普在競選期間雖承諾改善前總統拜登任內飆升的物價，但隨著關稅戰的開打，商品價格持續上漲。去年底民調顯示，近六成受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。