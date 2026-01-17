冷眼集／投資占GDP比重 台灣有優勢？

台灣對等關稅終於在昨日出爐，多數國人看到台灣能談到與日、韓一樣的關稅稅率，投資金額也跟日韓差異不大，第一時間心中的大石頭終於放下。不過，魔鬼都藏在細節裡，如果對比日韓投資金額在國內生產毛額（ＧＤＰ）中的占比、投資項目方向，台灣不僅沒有討到好處，更可能是把自己的重要經濟命脈交托在美國爸爸手裡。

首先，先來看投資金額占比。日本投資美國五五○○億美元，占日本ＧＤＰ比重百分之十二點八，而南韓投資美國三五○○億美元，占比南韓ＧＤＰ比重只有百分之十八點八。

來看看台灣，台美雙方目前規畫的投資金額為五千億美元，如果以台灣二○二五年名目ＧＤＰ預估值八二○四億美元來計算，比重約為百分之六十點九。跟日韓的ＧＤＰ比重一比較，就會發現差距非常巨大。

再者，來看看投資項目。美方要求日本五五○○億美元資金主要投向氫能開發、半導體先進製程、量子計算、以及基礎建設等領域，而在南韓方面，部分金額是投資在造船領域，另一大部分則是承諾採購一千億美元的液化天然氣或能源產品，以平衡貿易逆差。

在經濟結構上，日本目前主要的產業重心放在銀行業、金融業、航運業、保險業及商業服務業，這幾類產業占日本ＧＤＰ逾七成；而南韓近廿年的產業重心，也從傳統產業製造轉向半導體、資通訊、汽車、電池、生物科技等高附加價值領域為主。但根據我財政部最新公布的出口數據顯示，二○二五年資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創新高，占總出口比重達七成四。

台灣外銷產業原本就以半導體、電子產品為主，卻順應美國要求，讓台灣重要的護國神山及其供應鏈一起赴美，甚至要在美國成立類科學園區。

從目前政府公布的數據來看，我們似乎是取得與日韓相近的條件，但隨著這些產業、大筆投資全面赴美，台灣未來還能有這麼高的經濟成長表現嗎？我們這次談判，真的談對了嗎？