對美關稅談判 我代價高於日韓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
美台終於達成貿易協議，台灣輸美商品關稅降至百分之十五。圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影
台美對等關稅達成共識，我國稅率調降為百分之十五。學者表示，我國對美國的貿易順差有九成為半導體，是美國不能沒有我方產品，為何要擔心談判落入下風；若單從數字上看的話，我方付的代價比例確實較日韓為高。

政大外交系教授黃奎博說，行政院稱二五○○億美元是調查後的企業自主對美投資，無論政府在後面有無鼓勵或政策指導，這些資金流出仍會影響我國未來的國內生產毛額（ＧＤＰ）。至於政府信保的二五○○億美元，等於政府介入以政策鼓勵廠商赴美，且目前看來似集中半導體、人工智慧和相關能源產業，不比日韓對美談判結果來得具多元性。

黃奎博還說，若單從數字上看的話，我方付的代價比例確實較日韓為高，但真正的影響還要看台美雙方進一步簽訂協議之後才能做較精準的判斷。

國安會前副秘書長楊永明說，我方對美國出口和日韓對美國出口的結構不一樣，日韓對美出口相當大比例是汽車及其他製造業。台灣對美出口去年貿易順差一五○○億美元，對大陸貿易順差也約一五○○億美元，但我方對美國的順差當中九成都是半導體，換言之是美國需要我方產品，不能沒有我方的產品。

楊永明提到，對比日本南韓，日韓有很多製造業、汽車業等其他產業，美國可以此來提高關稅，影響日韓汽車業等製造業的就業，因美國是最大的出口市場之一。美國對台積電、對台灣的半導體是絕對需要的，卻還要反過來投資美國、移轉給美國、付關稅？美國一開始就用百分之廿的關稅來嚇我方。

楊永明表示，約九成產品如高端晶片、半導體，都在台積電製造，為什麼要擔心跟美國談判會輸給美國？對等關稅雖是降到百分之十五且不疊加，但這本來就是應要達到的目標。

台美關稅 半導體 GDP 日本 南韓

