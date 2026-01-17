藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

國民黨發言人牛煦庭表示，我國政府竟選擇簽署ＭＯＵ而非正式協議，導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國投資仍要當「冤大頭」，他質疑簽署ＭＯＵ是否為了跳過國會對正式條約的審查。

鄭麗君表示，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署簽署文件。鄭麗君說，首次與美方實體會議時，就已說明台灣因「條約締結法」設國會保留條款，因此簽署的協定及協議都必須送國會審議。

對於台美關稅達成共識的內容，台中市長盧秀燕說，「我想政府已盡力了」；台北市長蔣萬安提醒，「許多台灣人民都希望政府守住護國神山，根留台灣。」