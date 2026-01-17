聽新聞
0:00 / 0:00

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
國民黨發言人牛煦庭表示，政府選擇簽署NOU而非正式協議，導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國仍要當「冤大頭」。 圖／聯合報系資料照片
國民黨發言人牛煦庭表示，政府選擇簽署NOU而非正式協議，導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國仍要當「冤大頭」。 圖／聯合報系資料照片

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

國民黨發言人牛煦庭表示，我國政府竟選擇簽署ＭＯＵ而非正式協議，導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國投資仍要當「冤大頭」，他質疑簽署ＭＯＵ是否為了跳過國會對正式條約的審查。

鄭麗君表示，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署簽署文件。鄭麗君說，首次與美方實體會議時，就已說明台灣因「條約締結法」設國會保留條款，因此簽署的協定及協議都必須送國會審議。

對於台美關稅達成共識的內容，台中市長盧秀燕說，「我想政府已盡力了」；台北市長蔣萬安提醒，「許多台灣人民都希望政府守住護國神山，根留台灣。」

關稅 台美 鄭麗君 疊加 牛煦庭 美方 川普 ＭＯＵ MOU 冤大頭

延伸閱讀

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

美宣布我方至少提供2500億美元信保 鄭麗君卻稱是「上限」

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

美規車降稅再等等 鄭麗君：開放台灣市場細節數周才有共識

相關新聞

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

台美關稅底定…投資金額 各自表述

台美關稅談判結果出爐，正值美國最高法院裁定川普關稅合法性前夕，台美雙方都在跟時間賽跑。據了解，促使談判加速，除了雙方就貿易協議框架達成共識，美方為避免判決影響談判籌碼也是原因之一。我方一向期待推進談判，盼以「確定性避免不確定」，盡早消弭國內不安，而從投資承諾來看，這份協議顯然是台美鬥智與妥協下的產物。

卓揆：護國神山主峰 還留在台灣

台美關稅談判達成共識，行政院長卓榮泰昨表示，談判團隊擊出一支漂亮的全壘打，我方享有最優惠的關稅待遇，可見美國將台灣視為重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。