台美關稅底定…投資金額 各自表述

台美關稅談判結果出爐，正值美國最高法院裁定川普關稅合法性前夕，台美雙方都在跟時間賽跑。據了解，促使談判加速，除了雙方就貿易協議框架達成共識，美方為避免判決影響談判籌碼也是原因之一。我方一向期待推進談判，盼以「確定性避免不確定」，盡早消弭國內不安，而從投資承諾來看，這份協議顯然是台美鬥智與妥協下的產物。

據了解，談判初期我方試圖透過擴大開放市場、降低對美關稅，以及提高天然氣、軍購採購換降稅；第二階段，我方高度關注美國是否會引二三二條款來扼住台灣半導體命脈，因此我方提出「台灣模式」加碼投資美國，定調雙方互惠，也盼美方投資台灣的五大信賴產業。

美台關稅談判遲遲未能達成協議，據了解，主要還是雙方在半導體產業和對美投資金額上的意見有所分歧。涉外人士說，原來美方要求台灣比照日韓，承諾對美投資四千億至五千億美元，但因台灣經濟規模較小，對台灣是更沉重的負擔，兌現可能性不大。

至於美方之所以「讓步」、態度轉向主動，涉外人士說，美國最高法院即將針對川普政府的關稅政策做出判決是關鍵因素之一；若美台在判決出爐後才要完成協議，美方恐失去關稅的談判籌碼，必須另闢途徑，不過一但雙方達成協議，川普政府即可以兩邊已約定好為由，擺脫關稅的合法性問題。

我方則希望盡快解決半導體關稅議題，爭取較佳條件，回應國內產業需求，避免讓美方質疑台灣不願合作或刻意拖延，出現難以預期的不利局面。

針對對美投資五千億美元，包括台灣企業自主投資以及政府提供信用保證。相關人士分析，恰好給台美各取所需、各自表述空間，美方可對外宣稱談來「五千億美元」大禮包，為期中選舉注入強心針，台灣則強調直接投資僅二五○○億美元，無涉賣台，且這筆高額投資也未設期程，為台美創造後續周旋空間。