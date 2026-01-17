傳產製造業認「好消息」 工具機認利多

台美對等關稅談判結果出爐，不只半導體、資通訊產業吃下一顆定心丸，台灣工具機、傳產製造業也認為是「好消息」，與日、韓、歐盟等主要競爭對手相同稅率，可望帶來利多，但實質助益仍待觀察。

台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長、三鋒機器董事長林松益說，工具機產業對於關稅終於確定「鬆一口氣」，政府能談出與主要競爭對手日韓、歐盟有相同的關稅，對國內產業絕對是「利多」。

「等了那麼久，終於有好消息。」彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，水五金主要競爭國以中國大陸與東南亞為主，日、韓占比不高，中國大陸關稅高達百分之四十，越南產業技術仍落後台灣，我具備相對優勢，長期訂單可望逐步回溫，未來二、三年產業前景審慎樂觀看待。

雲嘉嘉地區六十三家上市櫃、優質企業組成的「義雲會」創會長林文村指出，百分之十五稅率是「遲來的好消息」，對整體傳統產業實質助益，仍需觀察，尤其今年第一季營運表現，將是重要觀察指標。

林文村說，去年八月美提高對台關稅後，部分輸美為主的製造業，已將產業轉移到銷美稅率約百分之十七點六的東南亞，如今反而高於台灣的新稅率，但基於避險考量，已外移製造業幾乎不再回流；國內整體經營條件也不樂觀，央行限貸政策、缺工與近期的土方之亂等，關稅下降能否轉為實質利多？仍有變數。

嘉義黃姓塑膠機械業者指出，台美談判受益最大的是半導體產業，對傳產而言，面對中國大陸等價格競爭，地緣政治風險升溫，傳產需更加謹慎。高雄螺絲扣件產值占全台逾五成，北美是高雄扣件的主力出口市場，占台灣整體出口比率超過五成，但不在這次談判範圍，仍維持百分之五十關稅，引起業界憂心。

另外，美國將台灣紡織品關稅降為百分之十五且不再疊加，雖被視為重大利多，但業界認為，台灣紡織鏈多年外移，直接由台灣出口至美國比重不高。這次調降確實讓台灣與南韓站回同一競爭基準線，但能否轉化為訂單與毛利改善，仍須觀察。