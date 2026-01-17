關稅「未放榜」 美豬、米若大舉銷台恐價崩

台灣對美出口貨品關稅統一降至百分之十五，傳統產業雖然迎來好消息，但對於尚未放榜的農漁業而言，心情卻是七上八下。因農漁產品部分尚未說明，台東漁民擔心鬼頭刀輸美為大宗，過去零關稅，若確定為百分之十五將受衝擊；雲林等地農民則擔心政府以美國農產品、肉品進口為交換條件，一旦開放大量進口或零關稅，將造成豬肉、稻米價格崩盤，農業「穩倒！」

台東成功鎮是鬼頭刀重要產地，每年約六、七成外銷歐美，新港漁區漁會總幹事陳俊銘指出，關稅若確定百分之十五，主要輸美的鬼頭刀將受影響，過去出口美國是零關稅，漁民擔心成本提高影響生計。

台南是蘭花外銷重鎮，台灣蘭產消協會秘書長曾俊弼說，去年美國宣布百分之廿關稅至今，台灣蘭花外銷美國普遍衰退一成以上，且持續惡化；雖關稅降至百分之十五，仍面對競爭優勢衰退的生死存亡。

雲林縣是養豬大縣，台美關稅談判結果格外引起養豬業重視，農民雖對百分十五的關稅可接受，憂心政府以美國農產品進口為交換條件，最壞情形就是零關稅；雲林肉品市場總經理黃加安說，國內養豬產業歷經非洲豬瘟強大衝擊，進口豬量沒有增加，本產豬仍占有優勢。

不過，如果開放零關稅進口，黃加安和幾名豬農異口同聲「豬價穩崩盤」。林姓豬農等人說，一旦零關稅產生價差，即便國人愛用國產豬，在低價成本考量，國產豬所受的衝擊將難以想像。