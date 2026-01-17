聽新聞
汽車關稅歸零？市占率大洗牌

聯合報／ 記者林海劉懿萱／台北報導

台美對等關稅定案，但也有部分產業尚未放榜，汽車就是其中之一。外傳進口美製車關稅稅率可能歸零，對此，行政院副院長鄭麗君回應，數周後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告。

汽車關稅雖未定案，但外界認為，台灣鬆綁美國進口車限制可能性非常高，更可能降至零關稅，外界認為，影響不會是立即性，但市場可以選擇的汽車品牌與產品變得更多，美國製造的進口車在台灣市占率將提升，造成進口車和國產車的銷售比率產生進一步的改變。

外傳汽車關稅歸零幾乎已經成定局，尚騰汽車執行長吳睿弘認為，若是成真，應會只有「美國製造進口車」有零關稅的待遇，影響不會是立即性，但短時間來說，市場上可以選擇的汽車品牌和產品變得更多，例如美規日本車開放進口、Jeep、Ram等美國品牌重返台灣市場。

其次，吳睿弘表示，美國製造進口車關稅的優惠可以快速地反映在售價上面，包括歐洲品牌在美製造的，如ＢＭＷ的X3、X5、X7等，讓美國製造進口汽車在台灣市占率提升。

至於中長期來說，吳睿弘認為，會造成進口車和國產車的銷售比率產生進一步的改變，進口車在台灣市場的銷售比率會再提升。但對於美國是否會進一步要求最低配額，吳睿弘則認為不至於，「目前還沒有看到美國跟其他國家談汽車關稅調整之後還要求最低配額，但是政府公家單位的標案，軍方車輛的採購，應該會盡可能地採購美國製造進口車，多少平衡一點貿易逆差」。

而特斯拉如果因為這樣大幅降價，台灣汽車市場特斯拉的品牌占有率有機會大幅提升，而台灣電動車市場的滲透度，也會因此被提升。

和泰副董事長暨總經理蘇純興被問及是否會引進美製車款時表示，會觀察關稅談判結果，如果因此底定，加上非關稅障礙鬆綁，若考量成本因素，不排除引進其他ＴＯＹＯＴＡ美製車款。

