找回失去的訂單 藍委：製造業從淘汰賽轉耐力戰

台美關稅談判結果出爐，立法院副院長江啟臣說，談判定案消除不確定性，但對於傳統製造業而言，「黃金搶救期已經過去」，現在好比是「從加護病房移往普通病房」，從淘汰賽轉變成耐力戰，政府不能因談判定案就放鬆，應培養企業國際競爭力。

江啟臣說，談判結果讓台灣與日、韓競爭對手回到同一個起跑點，確實是好事，但台灣已實質落後五個月了。近半年來，百分之廿疊加關稅已讓部分製造業面臨減班潮、無薪假，甚至關廠壓力，現在關稅降至百分之十五不疊加，雖讓廠商有機會與日、韓對手在美國市場公平競爭，但已失去的先機及市場訂單，未來要如何找回，恐怕仍是未知的挑戰。

江啟臣表示，台美經貿關稅談判從去年四月啟動至今，終於進行第六輪實體談判，並簽署投資ＭＯＵ，目前可見資訊為關稅、投資外，一直在討論的農產、水產、汽車產業未公布明確的訊息，期盼行政院盡速到立法院正式向國人報告。

本項關稅談判協議另一重點在「赴美投資」，目前台美雙方規畫的五千億美元投資，區分為兩類，第一類是台灣企業自主投資二千五百億美元，第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二千五百億美元的企業授信額度。但江啟臣認為，第二類的二千五百億美元主要透過國內銀行授信，「也是台灣的錢」，恐引發高科技人才外移、金融與生產成本波動等隱憂。

江啟臣說，傳統製造業「黃金搶救期已過去」，政府不能放鬆，應協助企業提高競爭力，此刻也是台灣傳統製造業從「淘汰戰」進入「耐力戰」，建議政府要整合產業的能量，打造不同的產業特色及產業競爭力，以求最短時間內帶領業者在國際競爭中突圍。