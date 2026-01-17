聽新聞
台積電：最先進技術在台研發、量產

聯合報／ 記者鐘惠玲／台北報導

針對台美達成貿易協議，晶圓代工龍頭台積電十六日表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈，至關重要。

台積電財務長黃仁昭昨天接受CNBC訪問時否認台積電有參與美國和台灣的貿易協商。他強調加大、加快投資美國，是因為對AI超級趨勢充滿信心。

黃仁昭也說，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠證明「我們在美國也能複製卓越的製造能力」，但他同時強調，台積電最先進的技術將繼續在台灣進行研發和量產。

台積電十五日在法說會中公布，今年預期資本支出將達五百廿億至五百六十億美元（約新台幣一點六四兆元到一點七六兆元），再創新高。

台積電也提到，正盡可能地加速台灣和美國亞利桑那州既有的晶圓廠時程。台積電亞利桑那州第一座晶圓廠已經在二○二四年第四季進入量產，第二座晶圓廠則已經完成建設，計畫於二○二六年開始進機，預計於二○二七年下半年進入量產。亞利桑那州第三座晶圓廠已經開始動工，且正在申請許可，以開始興建第四座晶圓廠和第一座先進封裝廠。

台美關稅 台積電 亞利桑那州 半導體 供應鏈 貿易協議

相關新聞

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

觀察站／農漁仍蓋牌 業界怕成談判祭品

台美關稅談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

台美關稅底定…投資金額 各自表述

台美關稅談判結果出爐，正值美國最高法院裁定川普關稅合法性前夕，台美雙方都在跟時間賽跑。據了解，促使談判加速，除了雙方就貿易協議框架達成共識，美方為避免判決影響談判籌碼也是原因之一。我方一向期待推進談判，盼以「確定性避免不確定」，盡早消弭國內不安，而從投資承諾來看，這份協議顯然是台美鬥智與妥協下的產物。

