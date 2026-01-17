聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：護國神山主峰 還留在台灣

聯合報／ 記者李人岳張曼蘋劉懿萱／台北報導

台美關稅談判達成共識，行政院卓榮泰昨表示，談判團隊擊出一支漂亮的全壘打，我方享有最優惠的關稅待遇，可見美國將台灣視為重要戰略夥伴。外界關注是否導致台灣產業外移，卓榮泰說，只要「護國神山」主峰還留在台灣，台灣就是山，就能立足台灣、布局全球，行政院副院長鄭麗君強調，「供應鏈合作不是Move，而是Build」。

卓榮泰表示，談判團隊經過多日努力以及多次協商，完成這項工作，他期勉各部會再接再厲，完成後續談判及台美貿易協議，呼籲立法院朝野共同支持這項得來不易的成果。

鄭麗君表示，根據台灣主要智庫推估，與四月百分之卅二相比，這樣的稅率將對我國產業出口、相關就業及GDP成長的衝擊減緩達八成。至於關稅談判結果對各產業的衝擊，鄭強調，對等關稅調降為百分之十五且不疊加原稅率，是美國主要逆差國中的最優惠待遇，拉齊與日、韓、歐盟等競爭國的立足點。

鄭麗君說，我方也向美方爭取超過一千項的對等關稅豁免。未來台美簽署對等貿易協議後若有成果，就會向國人報告。同時，美國對逆差大的國家，也可以說是對幾乎所有國家都要求市場開放，我方在談判中當然也面對美國有如此期待，我方以糧食安全、國民健康等原則磋商，在談判底定後，會完整地向國人報告。

鄭麗君指出，「台灣模式」是與產業界面談過程中，業界提出希望政府能協助融資信保，盼在台灣成功的產業聚落經驗，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險。

台美關稅 行政院 鄭麗君 卓榮泰 稅率 關稅談判 對等關稅 貿易協議

延伸閱讀

美宣布我方至少提供2500億美元信保 鄭麗君卻稱是「上限」

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

美規車降稅再等等 鄭麗君：開放台灣市場細節數周才有共識

相關新聞

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

觀察站／農漁仍蓋牌 業界怕成談判祭品

台美關稅談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

台美關稅底定…投資金額 各自表述

台美關稅談判結果出爐，正值美國最高法院裁定川普關稅合法性前夕，台美雙方都在跟時間賽跑。據了解，促使談判加速，除了雙方就貿易協議框架達成共識，美方為避免判決影響談判籌碼也是原因之一。我方一向期待推進談判，盼以「確定性避免不確定」，盡早消弭國內不安，而從投資承諾來看，這份協議顯然是台美鬥智與妥協下的產物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。