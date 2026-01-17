卓揆：護國神山主峰 還留在台灣

台美關稅談判達成共識，行政院長卓榮泰昨表示，談判團隊擊出一支漂亮的全壘打，我方享有最優惠的關稅待遇，可見美國將台灣視為重要戰略夥伴。外界關注是否導致台灣產業外移，卓榮泰說，只要「護國神山」主峰還留在台灣，台灣就是山，就能立足台灣、布局全球，行政院副院長鄭麗君強調，「供應鏈合作不是Move，而是Build」。

卓榮泰表示，談判團隊經過多日努力以及多次協商，完成這項工作，他期勉各部會再接再厲，完成後續談判及台美貿易協議，呼籲立法院朝野共同支持這項得來不易的成果。

鄭麗君表示，根據台灣主要智庫推估，與四月百分之卅二相比，這樣的稅率將對我國產業出口、相關就業及GDP成長的衝擊減緩達八成。至於關稅談判結果對各產業的衝擊，鄭強調，對等關稅調降為百分之十五且不疊加原稅率，是美國主要逆差國中的最優惠待遇，拉齊與日、韓、歐盟等競爭國的立足點。

鄭麗君說，我方也向美方爭取超過一千項的對等關稅豁免。未來台美簽署對等貿易協議後若有成果，就會向國人報告。同時，美國對逆差大的國家，也可以說是對幾乎所有國家都要求市場開放，我方在談判中當然也面對美國有如此期待，我方以糧食安全、國民健康等原則磋商，在談判底定後，會完整地向國人報告。

鄭麗君指出，「台灣模式」是與產業界面談過程中，業界提出希望政府能協助融資信保，盼在台灣成功的產業聚落經驗，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險。