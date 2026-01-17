聽新聞
專家：我人才、技術雙流失 短多長空

聯合報／ 記者陳素玲陳儷方簡永祥／台北報導

台美關稅底定，學者認為，有助舒緩傳統產業壓力，但對美投資金額高達五千億美元，勢必壓縮廠商國內投資力道，影響國內ＧＤＰ（國內生產毛額）經濟成長表現；資深分析師與專家也都看到「短多長空」隱憂。

中央大學經濟系教授吳大任表示，從關稅談判結果來看，若廠商投資重心移到美國，勢必排擠台灣本地投資，民間投資向來是ＧＤＰ主要動能，一旦廠商投資力道減弱，未來三年、五年經濟成長勢必會受影響。

吳大任說，對美投資加碼除錢過去，人才也要跟著過去，如果高薪家庭都移居美國，對台灣消費市場、房地產都有影響。其次，人才赴美取得身分後，也可能被英特爾等美企高薪挖角，到時人才、技術將雙雙流失，「結果可能不像政府說得這麼單純」。

台灣廠商大規模投資美國，吳大任指出，接下來，外匯市場美元需求恐將大符上升，加速台幣貶值，對出口有利、但不利進口，甚至影響國內物價。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣對美投資金額看起來好像與日本、南韓差不多，但美國要的是台灣的半導體晶片及設備，都是台灣先進及核心項目，與日韓被要求的多元投資項目不同，對台灣的影響，政府應該要注意。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，談判結果對台灣來說，隱憂在於巨額投資未來能否回收？如果獲利不如預期，幾年後，台積電的資產負債表就不好看，目前雖然看起來不錯，但未來獲利表現仍將會有隱憂。

資深分析師也指出，台積電生產陣地從台灣轉出，不僅衝擊台灣外銷規模，也打擊台積電本身的獲利能力。其次，在美國當地創造「第二個新竹科學園區」，可能需要四萬多名員工，意味台灣將流失大量高科技人才和相關就業機會，雖然有人認為人才互動，能更加精進，但無法減輕對台灣高科技人才流失的擔憂。

分析師指出，以台積電一年約三點八兆至四兆新台幣的營收為例，若未來百分之四十的產能轉移至美國，將大幅減少台灣的出口金額，對台灣經濟數據造成顯著衝擊。

台積電在美國廠區毛利率僅有百分之八，難與台灣廠區百分之六十的毛利率相提並論，這項投資對台灣或台積電而言「比較不利」。

此外，外界仍有疑慮的部分在於台灣究竟要如何對美國開放市場？

劉大年表示，全球各國都被要求對美開放市場，台灣部分還不清楚，也不能掉以輕心。吳大任也有相同質疑，他說，政府過去還提到增加對美能源、農產品採購，以及美國汽車進口關稅可能調降，這些難道美方沒有要求嗎？這些外部成本應該要讓國人知道。

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

觀察站／農漁仍蓋牌 業界怕成談判祭品

台美關稅談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

台美關稅底定…投資金額 各自表述

台美關稅談判結果出爐，正值美國最高法院裁定川普關稅合法性前夕，台美雙方都在跟時間賽跑。據了解，促使談判加速，除了雙方就貿易協議框架達成共識，美方為避免判決影響談判籌碼也是原因之一。我方一向期待推進談判，盼以「確定性避免不確定」，盡早消弭國內不安，而從投資承諾來看，這份協議顯然是台美鬥智與妥協下的產物。

