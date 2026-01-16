台美關稅拍板／公股銀表態 挺擴大信保

台美關稅談判昨（16）日公布細節，以台灣模式讓台廠自主投資美國2,500億美元，政府將以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度，支持企業赴美投資。據了解，總統府昨日下午召集八大公股行庫董座與賴總統開會，討論政策方向及行庫配合方式。

總統府則表示，邀集八大公股行庫董事長舉行專案會議，主要是聚焦中小微企業與產業所面臨的挑戰與資金需求，盼透過政府與公股金融體系協力，提出具體政策解方。

據指出，以信保機制結合銀行融資已行之有年，公股銀行持續推動，昨日主要是了解實際的運作以及後續精進措施，希望公股行庫能盡量協助企業。

公股銀行人士指出，過去政府推動離岸風電等綠能建設，就有國家融資保證機制，以政府信用保證加強金融機構授信意願。另外，台商若在海外設廠，有些企業不一定有擔保品，也由政府出面信用保證，再由金融機構依照個案風險評估授信成數，協助台商拓展海外市場。

針對政府提供最高2,500億美元融資信保，協助企業赴美投資，公股銀行人士初步認為，有政策提供信用保證，加上有能力赴美投資的企業，通常是較為成熟的公司，金融機構通常也相對樂意協助融資，不過，由於授信額度不小，如何每一年加大規模進行，需要進一步討論。