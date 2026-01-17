台美關稅拍板／三三會提醒企業應多元布局 工商團體：別依賴單一市場

經濟日報／ 記者任君翔吳凱中／台北報導
三三會理事長暨台玻董事長林伯豐則提醒，企業不能依賴美國單一市場、仍應強化區域多元布局。記者曾吉松／攝影
三三會理事長暨台玻董事長林伯豐則提醒，企業不能依賴美國單一市場、仍應強化區域多元布局。記者曾吉松／攝影

台美關稅談判成果出爐，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。工總、商總、工商協進會等團體均表肯定。三三會理事長暨台玻（1802）董事長林伯豐則提醒，企業不能依賴美國單一市場、仍應強化區域多元布局；商總理事長許舒博也指出，針對產業赴美，盼設置投資專責部門單一窗口、推動中小企業投資綠色通道。

林伯豐表示，肯定政府的努力，但目前協議等同依賴台積電一家企業赴美投資，換取調降關稅。企業仍要自己努力，不應依賴美國單一市場，應積極拓展美國以外的其他區域。

四大工商團體針對<a href='/search/tagging/2/關稅談判' rel='關稅談判' data-rel='/2/242513' class='tag'><strong>關稅談判</strong></a>成果看法
四大工商團體針對關稅談判成果看法

和碩董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢指出，15%稅率與日、韓一致，這個條件讓許多傳統產業銷美能與日、韓競爭者平起平坐，這是好事。

商總理事長許舒博則指出，針對5,000億美元投資協議，目前尚無時間表，但仍有時間壓力，既然美方承諾協助廠商取得土地、水電及稅務、簽證等資源，建議政府可設置專責部門，以單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，取得「綠色通道」、進而得以順利布局。

工總表示，多數製造業均肯定談判結果有效降低關稅障礙，對資通訊產品、機械設備、工具機、扣件、水五金、汽機車零組件等產業而言，有助穩定既有客戶關係及中長期訂單布局。

不過，工總也提醒，未來不排除美方可能針對貿易夥伴重啟或加強匯率政策調查機制；台灣出口業者有相當比率為中小企業，長期應關注供應鏈調整及產業結構失衡所帶來的可能影響。

工商協進會建議，對於台美投資協議，應區分企業投資與政府保證兩部分，審慎處理。就2,500億美元之企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈長遠布局，建議政府推動海外合作同時，同步強化「投資台灣」政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣。建議政府應儘速與金融體系協商，對於專案信用保證之授信標準建立透明機制，落實對產業海外布局的實質支持。

台美關稅 玉山科技協會 台積電 半導體 關稅談判 對等關稅

延伸閱讀

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

輸美關稅底定台股續創高 新台幣收31.572元連3升

帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

相關新聞

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

觀察站／農漁仍蓋牌 業界怕成談判祭品

台美關稅談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「...

對美關稅談判 我代價高於日韓

台美對等關稅達成共識，我國稅率調降為百分之十五。學者表示，我國對美國的貿易順差有九成為半導體，是美國不能沒有我方產品，為...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。