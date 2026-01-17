台美關稅拍板／網通業評估北美設廠

台美關稅出爐，網通廠商表示，銷往美國網通產品多數零關稅，是利多。網通廠除台灣、東南亞的越南、菲律賓等地產能，也前往墨西哥及美國設置生產基地。網通業者製出，關鍵是「客戶需求」，讓客戶視需求選擇最佳生產基地。

台美關稅談判落幕，美國與中國大陸仍在談判，目前東南亞的越南、泰國、菲律賓等關稅落在19%至20%，台灣網通廠生產基地以東南亞、台灣等地為主。

網通廠認為，美國關稅豁免清單中包含電腦及無線通訊設備，無線通訊設備包含無線網路基地台等，多數銷往美國市場的網通產品都在豁免清單中，因此為零關稅，其他網通產品在台灣、東南亞或者是美國生產，考量生產成本及關稅等多種因素，應該無須調整生產基地，但仍會持續評估前進北美設置生產基地的計劃，關鍵還是客戶需求。

以網通大廠智邦（2345）為例，前兩大生產基地是台灣及越南，2025年底智邦連兩個月董事會共通過七個投資案，預計投入40億元進行擴產，包含竹北廠、越南生產基地，新設馬來西亞、新加坡及美國德州生產基地。

中磊積極全球布局，主生產基地菲律賓占整體產能七成，中國大陸生產基地則出貨中國、歐洲、亞洲，印度市場因應印度及南亞市場的高市占率目標，還有台灣及墨西哥廠，將墨西哥廠做為未來布局北美市場關鍵。

合勤控也前進越南設廠。合勤因應美國市場對於非中製造需求，歐洲客戶也要求第三地生產，合勤控前進越南，強化供應鏈韌性，提升歐美市場競爭力。智易主要生產基地為越南，持續評估前進北美設置生產基地計畫。