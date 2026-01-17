台美關稅拍板／電子五哥在美投資 不停歇 業界看好伺服器、手機、PC等訂單能見度提升

經濟日報／ 記者蕭君暉蘇嘉維／台北報導
業界認為，最大不確定性正式消除，有助客戶AI伺服器下單能見度再度提升。記者黃仲裕／攝影
業界認為，最大不確定性正式消除，有助客戶AI伺服器下單能見度再度提升。記者黃仲裕／攝影

美國對台加徵關稅正式底定，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達及仁寶等代工大廠有望同步受惠。2025年廣達、緯創、英業達、和碩及仁寶等代工大廠投入逾23億美元擴充產能，相關業者昨（16）日對關稅議題不評論，但一致表示將持續在美國進行投資。

業界認為，最大不確定性正式消除，有助客戶AI伺服器下單能見度再度提升。ICT產品為美國與台貿易主要逆差項目，去年美國宣布開徵輸美資訊產品關稅又一再變化，代工廠相關客戶一度緊急拉貨，代工廠疲於趕工出貨，更擔心後續受到過度下單或是觀望心態影響。

代工廠赴美投資金額及概況一覽
關稅案正式敲定，業界普遍看好包括手機、PC及伺服器等相關客戶有望恢復既有訂單，最熱門的AI伺服器委外代工需求能見度看升。鴻海、廣達、緯創、英業達及仁寶等代工廠一致不評論關稅議題，對美投資案將會持續進行。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，至少未來三年北美都是鴻海集團最大的AI伺服器生產重鎮，「2026年到2027年的產能擴張規模，將超越2025年已投資的規模」。

鴻海財務長黃德才之前表示，2025年前三季資本支出約1,128億元，年成長17%，全年資本支出預計年成長20％，至於2026年維持成長趨勢。生產AI伺服器需要龐大資金周轉，鴻海業將透過國內外債市、銀行聯貸，以及尋找策略夥伴，找到適合投資項目。

鴻海去年宣布對美投資金額就達到1.47億美元，若加計已宣布的未來數年在威斯康辛州投資案，鴻海對美投資金額至少已有5.69億美元以上水準。

電子五哥包括廣達、緯創、英業達、仁寶、和碩等大廠去年合計投入超過23億美元的對美投資金額。其中廣達光是去年宣布對美投資金額大約為5.69億美元，分別對加州、田納西州等廠商增資及擴產；緯創在去年中就宣布將對美投資超過11億美元，用作建置新廠及擴產，成為代工廠中對美投資金額最高的台灣代工廠。

仁寶在去年中通過3億美元的對美投資案，去年第4季再度追加2.29億美元的對美投資金額；英業達在去年中宣布將投資8,500萬美元。伺服器專業代工的緯穎去年第3季宣布投資德州廠房，後續更改為買土地建廠，並在第4季量產，今年初也增投3,528萬美元對德州廠進行建築物改良。

