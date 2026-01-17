台美關稅拍板／汽車零組件業同聲按讚

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台美貿易協定定案，汽車零組件關稅稅率由27.5%調降至15%，東陽昨（16）日表示此舉有助台灣汽車零配件產業回到與日、韓同等的公平競爭基礎，提升整體出口競爭力，對產業發展有正面助益。

目前美國市場約占東陽集團合併營收五成左右，稅率下降對營運是實質助益，有利於產品競爭力提升及市場布局的穩健推進。

東陽（1319）總裁吳永祥表示，將持續深化核心競爭力，密切關注市場與競爭對手動向，審慎推動營運穩定成長，期盼產業發展重回正常軌道。

東陽近年積極布局擴廠，科工、七股等新廠建設陸續推進，為未來三至五年成長動能做好準備。

和大董事長沈千慈指出，台灣競爭力變好，對整體產業來說，不管是客戶或是公司負擔的關稅變少，當然都是好事，最終一定能刺激多一些需求，可望有客戶從中國大陸或其他高關稅國家轉單來台灣，也希望確認232條款明定汽車零件降到15%。

和大指出，目前據了解，協定提到投資美國的公司需要進口的物料可以免稅，這個部分要看正式公告才能確定，但是如果這部分是確定的，和大去美國投資更有利。

