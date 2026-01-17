台美關稅拍板／工具機、汽車零件 吐悶氣
台美對等關稅拍板，調降為15%且不疊加，並爭取到包括汽車零組件等適用232條款可獲最優惠待遇，原擔憂對等關稅可能高於競爭國的工具機、汽車零組件等族群「利空變利多」，昨（16）日一吐悶氣，多檔汽車零組件個股亮燈漲停，工具機族群也紛紛收紅。
法人分析，此次談判結果優於預期，挹注市場對汽車零組件相關業者營運的期待增溫，包括吉茂（1587）、萬在、虎山、大億、永彰、倉佑等紛紛亮燈漲停；和大、東陽、耿鼎、堤維西等也呈現大漲，成為盤面亮點。
另一方面，美國市場占台灣工具機出口約兩成，此次協議取得與主要競爭對手日、韓、歐盟有相同立足點的關稅，工具機產業可望一掃陰霾，包括恩德、協易機、福裕等開盤跳空大漲、鎖住漲停，喬福、高鋒、百德、東台、直得、程泰等全數收紅。
法人表示，近一年來資金集中AI相關族群，但隨傳產業者紛紛轉型，拓展AI相關商機，資金逐漸外溢到傳產股。尤其降低關稅就是降低成本，傳產業者普遍處於低基期，在基本面好轉，估值正待修復，資金輪動下，技術面築底的傳產股可望發動波段漲勢。
