台美關稅拍板／工具機、汽車零件 吐悶氣

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台美對等關稅拍板，調降為15%且不疊加，並爭取到包括汽車零組件等適用232條款可獲最優惠待遇，原擔憂對等關稅可能高於競爭國的工具機、汽車零組件等族群「利空變利多」，昨（16）日一吐悶氣，多檔汽車零組件個股亮燈漲停，工具機族群也紛紛收紅。

法人分析，此次談判結果優於預期，挹注市場對汽車零組件相關業者營運的期待增溫，包括吉茂（1587）、萬在、虎山、大億、永彰、倉佑等紛紛亮燈漲停；和大、東陽、耿鼎、堤維西等也呈現大漲，成為盤面亮點。

另一方面，美國市場占台灣工具機出口約兩成，此次協議取得與主要競爭對手日、韓、歐盟有相同立足點的關稅，工具機產業可望一掃陰霾，包括恩德、協易機、福裕等開盤跳空大漲、鎖住漲停，喬福、高鋒、百德、東台、直得、程泰等全數收紅。

法人表示，近一年來資金集中AI相關族群，但隨傳產業者紛紛轉型，拓展AI相關商機，資金逐漸外溢到傳產股。尤其降低關稅就是降低成本，傳產業者普遍處於低基期，在基本面好轉，估值正待修復，資金輪動下，技術面築底的傳產股可望發動波段漲勢。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

台美關稅15% 蘭花協會喊好消息：仍需持續開拓新市場

相關新聞

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

觀察站／農漁仍蓋牌 業界怕成談判祭品

台美關稅談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「...

對美關稅談判 我代價高於日韓

台美對等關稅達成共識，我國稅率調降為百分之十五。學者表示，我國對美國的貿易順差有九成為半導體，是美國不能沒有我方產品，為...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。