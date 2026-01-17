盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

盧特尼克十五日接受ＣＮＢＣ主持人布萊恩．蘇利文訪問時說，台積電剛買下在現有廠區旁的數百英畝土地，可能在美國亞利桑那州擴廠，雖然相關計畫仍需經公司董事會審議，但「我會讓他們完成內部程序，並給他們一些時間」。

蘇利文提問，在美台雙方政府談判該協議期間，台灣是否承認在中國大陸持續威嚇下，有必要分散半導體產能的布局？盧特尼克答道，台灣是有這樣的認知，必須維持與美國的良好關係，「他們為什麼要這麼做？他們需要讓我們的總統開心，對吧？因為我們的總統是保護台灣的關鍵」。

盧特尼克將台美貿易協議形容為對美國本土製造業的一項巨大承諾，該協議目標將台灣整個供應鏈和產能的百分之四十轉移至美國，此一目標預計於二○二九年一月川普結束第二任期內達成。他指稱，台灣已承諾試圖建立這套完整的基礎設施，並立即在美國著手，若承諾未兌現，那川普政府徵收的關稅很可能是百分之百。

根據台美貿易協議，台灣半導體及科技公司將新直接投資至少二五○○億美元；台灣政府也將提供等額的至少二五○○億美元信用擔保。盧特尼克直言，這就是五千億美元（約台幣十六兆元）的「頭期款」，用來將半導體帶回美國。

盧特尼克提到，「我們會把這一切都帶過來，讓我們在半導體製造能力上實現自給自足。這正是川普總統說過要做的事，總統現在正在實踐。二五○○億美元加二五○○億美元，這就是他運作的規模」。

盧特尼克指出，只要台灣半導體公司承諾在美國設廠，在建廠期間就能免關稅進口半導體，這是專門為他們量身設計。他舉例若建設一百萬片晶圓的產能，那在美國商務部核准下，建廠期間就能免關稅進口二五○萬片晶圓。

盧特尼克去年九月就說，自己持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，即美台雙方生產各半。