盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

聯合報／ 編譯陳韻涵周辰陽／綜合報導
美國商務部長盧特尼克。路透
台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

盧特尼克十五日接受ＣＮＢＣ主持人布萊恩．蘇利文訪問時說，台積電剛買下在現有廠區旁的數百英畝土地，可能在美國亞利桑那州擴廠，雖然相關計畫仍需經公司董事會審議，但「我會讓他們完成內部程序，並給他們一些時間」。

蘇利文提問，在美台雙方政府談判該協議期間，台灣是否承認在中國大陸持續威嚇下，有必要分散半導體產能的布局？盧特尼克答道，台灣是有這樣的認知，必須維持與美國的良好關係，「他們為什麼要這麼做？他們需要讓我們的總統開心，對吧？因為我們的總統是保護台灣的關鍵」。

盧特尼克將台美貿易協議形容為對美國本土製造業的一項巨大承諾，該協議目標將台灣整個供應鏈和產能的百分之四十轉移至美國，此一目標預計於二○二九年一月川普結束第二任期內達成。他指稱，台灣已承諾試圖建立這套完整的基礎設施，並立即在美國著手，若承諾未兌現，那川普政府徵收的關稅很可能是百分之百。

根據台美貿易協議，台灣半導體及科技公司將新直接投資至少二五○○億美元；台灣政府也將提供等額的至少二五○○億美元信用擔保。盧特尼克直言，這就是五千億美元（約台幣十六兆元）的「頭期款」，用來將半導體帶回美國。

盧特尼克提到，「我們會把這一切都帶過來，讓我們在半導體製造能力上實現自給自足。這正是川普總統說過要做的事，總統現在正在實踐。二五○○億美元加二五○○億美元，這就是他運作的規模」。

盧特尼克指出，只要台灣半導體公司承諾在美國設廠，在建廠期間就能免關稅進口半導體，這是專門為他們量身設計。他舉例若建設一百萬片晶圓的產能，那在美國商務部核准下，建廠期間就能免關稅進口二五○萬片晶圓。

盧特尼克去年九月就說，自己持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，即美台雙方生產各半。

台美關稅 盧特尼克 半導體 川普 貿易協議 台積電

相關新聞

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

農漁仍蓋牌 業界怕成談判祭品

台美關稅談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

台美關稅底定…投資金額 各自表述

台美關稅談判結果出爐，正值美國最高法院裁定川普關稅合法性前夕，台美雙方都在跟時間賽跑。據了解，促使談判加速，除了雙方就貿易協議框架達成共識，美方為避免判決影響談判籌碼也是原因之一。我方一向期待推進談判，盼以「確定性避免不確定」，盡早消弭國內不安，而從投資承諾來看，這份協議顯然是台美鬥智與妥協下的產物。

