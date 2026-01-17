台美關稅拍板／經貿辦：台美雙向投資

台美關稅貿易協議揭曉，台日韓最終稅率皆為15%。台灣直接投資2,500億美元、政府信保2,500億美元；日本投資5,500億美元、南韓投資3,500億美元。台灣獲半導體及衍生品關稅最優惠待遇，美國也將對台投資五大信賴產業，形成台美雙向投資。

不過台美雙方針對信保額度說法出現歧異，美國商務部說「至少」2,500億美元，行政院副院長鄭麗君則澄清，是以2,500億美元為「上限」。過去日、韓與美方達成協議初期，也曾出現各說各話情況。

行政院經貿辦表示，取得的15%且不疊加稅率，是美國主要逆差國中最優惠待遇，與日、韓、歐盟等美國盟友相同。台灣順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，此為各國中唯一以供應鏈合作為目的的自主投資，而非直接由美方指定現金投資（如日韓）。

投資模式比較，台灣由企業自主，日本由美國指定、以現金投資，南韓被指定1,500億美元用於造船；獲利分潤比較，台灣與南韓皆為企業獲100%，日本前期利潤對半分配，收回投資後，美方90%、日本10%。

資金來源比較，台灣由企業執行，日本、南韓皆為政府、企業都要出資。管理機構比較，台灣由企業自主，日本由美國投資委員會執行，南韓則由韓美共組委員會。至於對美關稅談判內容的執行日期，台灣與南韓沒有設定期限，日本方面則規範為川普任期結束前必須完成。

另外，我方談判促成台美高科技領域「相互投資」，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係，這是其他國家所沒有，讓彼此成為最重要高科技戰略夥伴，共同鞏固雙方全球高科技領導地位。