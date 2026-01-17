台美關稅拍板／彭博：台取得穩定 美拿到晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

台灣與美國達成貿易協議對等關稅降至與日本和南韓齊平的15%，彭博資訊分析，台灣藉這項協議取得穩定，且在中國大陸擴大施壓之際具有重大政治意義，美國則獲得未來十年大幅提高晶片產量的潛力。

彭博資訊分析，這項協議對台灣經濟影響有限，因為台灣對美出口最大宗為半導體，而晶片與電子產品迄今仍豁免於對等關稅，即使是在達成協議前，台灣輸美產品平均關稅稅率已低於日韓，協議生效後，實際加權後平均關稅將從9.4%下降約1.9個百分點至7.5%。

因此對台灣來說，這項協議政治意義更重大。台灣去年始終未能與美方敲定貿易協議，曾憂慮美中關係改善、川普預計4月訪問北京，可能衝擊談判進程並削弱雙邊關係。隨協議拍板，相關疑慮暫時化解。

這項協議更深層價值可能在於傳遞的戰略訊號：美國將持續支持台灣。再配合川普政府去年12月宣布規模數一數二的對台軍售，這成為台灣總統賴清德推動提高國防支出、回應北京壓力的重要資產。

這項協議的設計也有望在未來十年大幅提高美國國內晶片產量。台灣科技業承諾直接投資美國2,500億美元，另以2,500億美元的信用擔保鼓勵額外投資，協助建構美國半導體供應鏈

針對美國即將對晶片課徵的232條款國安關稅，美國給予台灣企業免稅配額，但與投資承諾綁定，在美國興建晶圓廠的企業，建廠期間可免稅進口相當於其規劃美國產能2.5倍的晶片，投產後配額上限降至1.5倍。

若這項協議中擴大半導體產能計畫投資如期推進，全球晶片製造可能進一步向美國轉移。美方目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國本土。

