台美關稅拍板／經濟學家：後續盯ICT稅率

台美關稅談判結果出爐，對等關稅確定為15％，稅率不疊加原有的最惠國（MFN）稅率，綜合國內四大首席經濟學家解析，談判結果優於預期，確立半導體和AI產業長期利多，並降低對傳統產業的傷害，為最大受惠者，匯市方面，美元偏弱程度有限，亞洲貨幣則可能相對弱勢，後續仍需關注90天後的ICT關稅稅率，以及4月的台美貿易協定結果。

國內四大首席經濟學家都認為此次台美關稅談判結果優於預期。從總體經濟情勢分析，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，先進製程本就具領先優勢，談判結果進一步鞏固中高階產業競爭力；而台灣傳產競爭對手是中國大陸和東協，台灣取得最優稅率且不疊加原最優惠國待遇（MFN），有助於減輕台灣傳產的競爭壓力。

合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷表示，此次「算是有守住底線的談判結果」，市場反應正面。其中，關稅利多，下降至少5%以上，傳產包括工具機、重電等，出口美國比重約20%，直接受惠。再則，232條款產業別關稅中最關鍵的半導體及衍生品為最優惠稅率，且在美投資一定金額以內免稅，超過仍有最優惠待遇。總體而言，最壞情況已過去，現在等美國最高法院判決結果。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，此次談判對於電子產業的影響較小，多數晶片維持免稅；非電子業則是產地在台灣且外銷美國為主的產業將受惠，如工具機、重電、汽車零組件、自行車、運動器材和高爾夫等；對金融業而言，2,500億美元的信用保證額度將提升台資銀行在美優勢。

羅瑋指出，後續廠商如何籌措龐大赴美投資資金，隨著對美投資增加，預料今年第1季末到第2季，匯率和利率變化是觀察重點。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，因各國對美投資資金增加，相當於增加美元持有需求約10兆至11兆元，將弱化降息循環對美元指數影響，估今年下半年美元指數偏弱程度有限。