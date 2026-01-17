台美關稅拍板／經長點出四大意義

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

針對美國商務部長盧特尼克指出，台灣半導體產能四成要轉移至美，經濟部長龔明鑫昨（16）日表示，依政府評估，至2036年台灣仍將保有約八成先進製程產能，與美方說法存在落差。

盧特尼克提及，盼在川普任內，將台灣半導體供應鏈產能四成移轉至美國，龔明鑫指出，依估算，5奈米以下先進製程產能比重，2030年台灣與美國約為85%對15%，2036年約為80%對20%，與美方說法有落差。

外界關注台灣允諾2,500億美元企業自主投資項目，龔明鑫強調，2,500億美元是除半導體與AI伺服器外，也涵蓋國營事業如中油的能源投資。至於政府提供2,500億美元信用保證，企業海外投資時，自有資金通常占約三成，其餘須仰賴融資，透過政府信用保證，可協助企業降低融資成本。

龔明鑫強調，這次的談判結果，對經濟部有四大重要意義。第一，台灣對美出口關稅與日韓拉齊，反而可破除中小企業與傳產的長年結構性弱勢。第二，攸關232條款的不確定性明顯降溫，也讓企業信心回穩。第三，在投資布局上，台灣仍將是全球最重要的AI與先進半導體生產基地。第四，談判內容納入雙向投資架構。

龔明鑫表示，美國企業可加大對台投資，聚焦五大信賴產業與生技產業，包括半導體、AI、軍工與能源等領域。

