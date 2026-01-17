台美關稅拍板／賴總統呼籲朝野支持

台美完成關稅談判，賴清德總統昨（16）日呼籲朝野黨團，支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前；行政院長卓榮泰表示，此次談判成果「等於擊出漂亮全壘打」，肯定談判團隊多日密集協商的努力。

賴總統昨日參加「2026台中百工百業博覽會」開幕時指出，不僅台灣國家隊投資美國，美國國家隊也投資台灣，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密。

賴總統透露，談判期間都過美國時間，「其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判過程」，一有狀況隨時解決，直到談判簽訂之後才放下心來。

卓榮泰指出，我方經貿談判工作小組於美國華府召開總結會議，並與美方代表共同見證，由我駐美代表處與美國在台協會（AIT）、美國商務部完成簽署「台美投資備忘錄」，針對對等關稅及232關稅下的投資與產業合作內容達成共識。

卓榮泰說明，此次談判團隊秉持四大核心目標，並已取得具體成果。第一，成功爭取對等關稅再度下調至15%，且採「不疊加」計算方式，與日本、南韓及歐盟等國一致。第二，在232關稅方面，台灣半導體及其衍生產品、半導體相關投資，全面適用最優惠待遇。第三，台灣將以「台灣模式」深化與美國的供應鏈合作。第四，台美建立全球AI供應鏈中的戰略夥伴關係。