台美關稅拍板／賴總統呼籲朝野支持

經濟日報／ 記者歐芯萌宋健生／台北報導

台美完成關稅談判賴清德總統昨（16）日呼籲朝野黨團，支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前；行政院長卓榮泰表示，此次談判成果「等於擊出漂亮全壘打」，肯定談判團隊多日密集協商的努力。

賴總統昨日參加「2026台中百工百業博覽會」開幕時指出，不僅台灣國家隊投資美國，美國國家隊也投資台灣，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密。

賴總統透露，談判期間都過美國時間，「其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判過程」，一有狀況隨時解決，直到談判簽訂之後才放下心來。

卓榮泰指出，我方經貿談判工作小組於美國華府召開總結會議，並與美方代表共同見證，由我駐美代表處與美國在台協會（AIT）、美國商務部完成簽署「台美投資備忘錄」，針對對等關稅及232關稅下的投資與產業合作內容達成共識。

卓榮泰說明，此次談判團隊秉持四大核心目標，並已取得具體成果。第一，成功爭取對等關稅再度下調至15%，且採「不疊加」計算方式，與日本、南韓及歐盟等國一致。第二，在232關稅方面，台灣半導體及其衍生產品、半導體相關投資，全面適用最優惠待遇。第三，台灣將以「台灣模式」深化與美國的供應鏈合作。第四，台美建立全球AI供應鏈中的戰略夥伴關係。

台美關稅 美國在台協會 卓榮泰 供應鏈 對等關稅 賴清德 關稅談判

延伸閱讀

批對美關稅談判喪事喜辦 王鴻薇轟簽約賣台：民進黨不敢說這2事

台美關稅達成協議 童子瑋籲基市落實配套讓產業前進

彈劾案 立院今正式發文邀賴總統21日、22日說明

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

相關新聞

台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元

歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」...

盧特尼克：川普是護台關鍵 要讓他開心

台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克十五日隨即在接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時聲稱，台灣需要讓美國總統川普開心。

新聞眼／矽盾變薄了…金雞母被奪 政府報喜不報憂

歷經約九個月的台美關稅談判，檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將赴...

觀察站／農漁仍蓋牌 業界怕成談判祭品

台美關稅談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「...

對美關稅談判 我代價高於日韓

台美對等關稅達成共識，我國稅率調降為百分之十五。學者表示，我國對美國的貿易順差有九成為半導體，是美國不能沒有我方產品，為...

藍質疑：關稅談判簽MOU規避審查 鄭麗君：會送立院

台美達成對等關稅降為百分之十五且不疊加最惠國待遇共識，雙方簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。但在野黨質疑，簽署ＭＯＵ是否為規避國會監督？談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，完成正式簽署後，會將完整協議文本送交國會，並承諾會提出完整的影響評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。