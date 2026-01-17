台美關稅拍板／學者示警 憂投資成本拉高 看好今年GDP有機會「坐三望四」

台美對等關稅拍板為15%，學者指出，關稅條件明朗化有助降低市場不確定性，對台灣投資布局與經濟成長形成支撐，隨著投資逐步到位，今年經濟成長率有機會「坐三望四」。

不過學者也提醒，台美對議定內容仍存在落差，加上供應鏈外移誘因擴大，長期恐衍生投資成本拉高、匯率波動與金融穩定等四大風險，後續影響仍待觀察。

東海大學經濟系教授邱達生認為，去年經濟成長率基期已墊高，今年GDP難以再現高成長，此次談判結果至少降低不確定性，有助投資布局啟動，對經濟成長形成支撐。近期外資機構如渣打銀行上修台灣經濟成長率至3.8%，主要仍看好AI需求延續，今年經濟成長率有機會「坐三望四」，上看4%。

邱達生表示，應注意台美對談判說法似乎仍有落差。我方說法為民間自主投資2,500億美元、政府提供2,500億美元信用保證，純就投資規模而言，應為2,500億美元；但依美國商務部長盧特尼克說法，總投資金額為5,000億美元，且僅是「頭期款」，後續恐仍有追加。

此外，關稅與投資仍有多項細節未明，包括農業、汽車等高關稅保護產業是否開放，及阿拉斯加天然氣等能源投資承諾，均待釐清。

中央大學經濟系教授吳大任指出，赴美設廠首要風險在當地生產成本明顯高於台灣。以台積電為例，美國的毛利率約8%，遠低於台灣可達60%以上的水準，若再出現製程、管理或市場波動，恐轉為虧損；同時，派駐美國的台灣工程師若遭競爭對手挖角，形成「技術隨人外流」，亦是長期隱憂。

台灣經濟研究院院長張建一指出，台灣算是拿到「逆差國最優惠稅率」，傳統產業應該「歡聲雷動」非常高興。前駐歐盟大使、現為中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳也表示，台美貿易協議最大特色，還是隨著美國公布232調查初步結果，目前看來爭取到最優惠條件，相信會是各國都想要追求的樣板。