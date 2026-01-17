快訊

台美關稅談判 金雞母被奪 矽盾變薄 政府報喜不報憂

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

台美關稅拍板／美車關稅、能源採購 沒結果 相關細節將在正式簽署協議時公布

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
進口美製車關稅稅率是否調降等，行政院副院長鄭麗君表示，將於數周後簽署台美對等貿易協議時向外界報告。聯合報系資料照
台灣取得232半導體關稅優惠，至於進口美製車關稅稅率是否調降等，行政院副院長鄭麗君表示，將於數周後簽署台美對等貿易協議時向外界報告。

台美經貿工作小組昨日表示，台美間涉及「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、保障勞動權益及環境保護、擴大採購」等重要內容之台美貿易協議，雙方仍在進行法律檢視，我方將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

台美貿易協議後續重點
鄭麗君表示，相關細節將在正式簽署對等貿易協議時一併對外完整報告。

其中，美車關稅方面，根據經濟部先前態度，目標不希望降到零關稅，且降稅僅限美規車，實際談判結果仍待官方宣布。

能源採購部分，經濟部先前曾透露，未來十年內台灣政府及國營事業（如中油、台電）對美國採購總額，預計可達2,000億美元，涵蓋天然氣、發電機、新型能源等，目標是透過整合民間採購量能後與美談判，不過具體項目與確切金額亦尚未公布。

此外，對於先前台美雙方早已在進行中的台美21世紀貿易倡議，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，此次與過去21世紀貿易倡議差異在於，當時雙方有第一階段成果，第一階段已涵蓋法規健全相關內容，包括法規制定前要事先公告，並讓民眾有表達意見機會，這些原本就已納入架構之中。

而在此次談判中，楊珍妮指出，雙方進一步擴大原先討論範圍，將當初尚未充分納入議題，例如農業、勞動相關議題，以及勞動標準與環境保護等一併納入。

楊珍妮說，此次全面性的對等貿易談判協定，範圍相當廣泛，除關稅與非關稅措施外，還包括國內法制健全、環境保護、數位貿易、經濟安全，甚至進一步擴大到商業機會相關內容，整體而言，這是一項全面性協定，其範圍比拜登政府時期推動的21世紀貿易倡議更為廣泛。

台美關稅 貿易倡議 貿易協議 鄭麗君 貿易談判

