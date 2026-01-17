台美關稅拍板／232條款 多元品項豁免 副閣揆鄭麗君強調全面獲最優惠待遇是全球首例

台美關稅談判底定，台灣在232條款全面獲最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君昨（16）日說明，232條款中的半導體關稅，只要赴美投資的台灣企業，可享受配額內零關稅、配額外15％或更低優惠關稅，無論最終稅率為何，都給予台灣最優惠待遇，台灣成為全球第一個獲得美方這項承諾的國家。

除半導體關稅優惠待遇外，台灣也成功爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方也已議定，將建立持續諮商最優惠待遇機制。

對等關稅調降歷程

也就是說，無論是過去川普1.0、現在川普2.0已公布、川普2.0未來即將課徵的232條款關稅，台灣多數都將享有最優惠待遇，確保產業競爭力，輸美遭課徵高關稅風險大幅降低。

「232條款」被視為美國關稅真正的大魔王，尤其台灣半導體為關鍵產業，影響更為重大。鄭麗君表示，台美在協商過程中，半導體關稅尚未完整公布，是一種「預設情境」、「未來式」的談判，此次成功在雙方MOU爭取到最優惠待遇。

鄭麗君說明，美方已提出對台灣輸美半導體及其衍生品，給予配額內零關稅待遇，配額規模為投資產能的2.5倍，配額外部分則適用15%的優惠關稅，且若未來美方實際關稅低於15%，台灣將從其低者適用。美方也明確告知，相關配額水準優於其他國家安排。

為協助企業赴美投資，鄭麗君也指出，台灣已爭取到企業在美設廠及營運所需原物料、設備與零組件，可豁免對等關稅及232條款關稅，有助降低企業成本，提升投資誘因。

鄭麗君強調，台灣不僅是美國重要的貿易逆差來源國，更是美國關鍵的半導體製造夥伴，因此台美雙方在談判過程中，除對等關稅外，亦必須同步處理232條款下半導體及其衍生品相關議題，這也是此次台美談判特殊之處。雙方採取「合併處理」方式，將對等關稅與232條款議題一併推進。

她指出，由於美方半導體232條款政策仍處發展階段，台美此次所達成共識具高度特殊性，台灣是全球第一個在美方未正式公布半導體232條款前，即取得最優惠待遇承諾的國家，有助於降低高科技產業面對未來政策變化的不確定性，確保台灣在全球半導體與高科技供應鏈中的競爭力與穩定性。