台美關稅如何影響後市發展？ 四大首席經濟學家全解析

台美關稅談判結果出爐，對等關稅確定為15％，稅率不疊加原有的最惠國（MFN）稅率，綜合國內四大首席經濟學家解析，談判結果優於預期，確立半導體和AI產業長期利多，並降低對傳統產業的傷害，為最大受惠者，匯市方面可能會削弱聯準會降息壓抑美元指數的壓力，亞洲貨幣可能相對弱勢，後續仍需關注90天後的ICT關稅稅率，以及4月份的台美貿易協定結果。

國內四大首席經濟學家都認為此次台美關稅談判結果優於預期。富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋認為，台美關稅談判結果中，有關台灣對美投資資金水準低於日本和東協、高於韓國，整體仍有助於緩解台灣企業在國際競爭力之壓力，對於科技業而言，先進製程本就具備領先優勢，又再進一步鞏固中高階產業的競爭力；而台灣傳產的競爭對手是中國大陸和東協，台灣談到的關稅較競爭對手更低，降低了對傳產的傷害，整體談判結果反應是正面的。

羅瑋說，長期來看，此次可說是台灣產業第三次大規模外移，是福是禍仍未知，但對於部分傳產廠商而言，能順應趨勢藉機進入AI供應鏈中，是脫胎換骨轉型的好機會。

合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷表示，此次「算是有守住底線的談判結果」，市場反應正面。其中，關稅利多，下降至少5%以上，傳產包括工具機、重電等，出口美國比重約20%，直接受惠。再則，232條款產業別關稅中最關鍵的半導體及衍生品為最優惠稅率，且在美投資一定金額以內免稅，超過仍有最優惠待遇；另汽車及零組件原屬232條款課稅範圍，原先稅率27.5%，現在也比照最優惠待遇，應是以日韓與美貿易協定15%。總體而言，最壞情況已經過去，不確定性下降，現在等待美國最高法院判決結果，如果違憲未來還可能進一步變0％。

台新新光金控（2887）首席經濟學家李鎮宇表示，對於電子產業的影響較小，多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國大陸晶片需課稅；非電子業則是產地在台灣且外銷美國為主的產業將受惠，如工具機、重電、汽車零組件、自行車、運動器材和高爾夫等；對於金融業而言，2,500億美元的信用保證額度將提升台資銀行在美優勢。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則表示，全球傳產都面臨中國大陸產能過剩的問題，基本困境仍存，不過對等關稅優於預期對於台灣傳產而言是正向的，至少降低傷害。

股市方面，羅瑋分析，自去年底以來全球資金逐步由美國大型科技股分散，轉向東北亞市場，形成輪動格局，雖然此次談判美國232條款細節尚未完全明朗，但整體不確定性風險下降，亦可改善股市過度集中的風險。

李鎮宇則認為，談判協議優於預期，加上台積電（2330）法說會展望佳，台股大盤長期高點上看36,000點，受惠族群包含廠務、先進設備、先進封裝及特用化學等。

匯市方面則是另一大關鍵影響，羅瑋指出，後續廠商如何籌措龐大赴美投資資金，隨著對美投資增加，預料今年第1季末到第2季，匯率和利率變化將是觀察重點。

林啟超也說，因各國對美投資資金增加，相當於增加美元持有需求約10～11兆元，將弱化降息循環對美元指數的影響，預估今年下半年美元指數偏弱程度有限，亞幣在未來數月則可能相對維持弱勢。

林啟超認為，這次台美關稅談判還不是終點，後續有兩大重點需關注，一是90天後的ICT關稅稅率結果，二是4月的台美貿易協定將影響進口汽車、農產品等稅率調整狀況，可能將再次影響金融市場走勢。