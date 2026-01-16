快訊

黑化又墮落？女星哀嘆「放過我吧」 痛訴標籤枷鎖：難道非得三從四德

台積電鉅額交易一次刷新歷史十大天價 新天花板換算台股劍指32K大關

台美達成貿易協議 北京高喊反對…我外交部：無權干預他國主權行為

中央社／ 台北16日電
台美關稅談判達成協議，中國外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。外交部今天重申，中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為。圖／聯合報系資料照片
台美關稅談判達成協議，中國外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。外交部今天重申，中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為。圖／聯合報系資料照片

台美關稅談判達成協議，中國外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。外交部今天重申，中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為，中方言論凸顯其霸權心態。

台美關稅談判達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上說，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守一個中國原則和中美3個聯合公報」。

編輯推薦

外交部晚間透過新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部表示，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊，順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，完成談判。

外交部強調，將在此一基礎上，以及在總統賴清德與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

台美關稅 行政院 鄭麗君 賴清德 外交部

延伸閱讀

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

課稅壓力逼近…華府擬修法擴大主權財富基金 在美「商業活動」定義

帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

相關新聞

帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

對於台美貿易協議主要的受惠傳統產業族群，台新投顧分成四個象限來分析傳統產業受到優惠的程度。其中受惠高的是台灣本地生產，且...

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

獨／融資支持企業赴美投資？ 總統府召集公股行庫董座開會

台美關稅談判結果出爐，其中透過台灣模式帶動台廠自主投資2,500億美元，政府將以信用保證方式支持金融機構提供最高2,50...

台美達成貿易協議 北京高喊反對…我外交部：無權干預他國主權行為

台美關稅談判達成協議，中國外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。外交部今天重申，中國無權置喙，也無權干...

談判大勝利？台美關稅協議拍板 廖先翔：台灣科技人才面臨集體失血

台美就對等關稅達成稅率15%且不疊加共識，立委廖先翔今天說，中央政府宣稱談判「大勝利」，他看到的卻是台灣科技人才面臨前所...

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美就對等關稅達成稅率15%且不疊加共識，獲民進黨提名參選基隆市長的議長童子瑋今天說，中央已打好基礎，地方政府能不能落實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。