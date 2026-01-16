談判大勝利？台美關稅協議拍板 廖先翔：台灣科技人才面臨集體失血

台美就對等關稅達成稅率15%且不疊加共識，立委廖先翔今天說，中央政府宣稱談判「大勝利」，他看到的卻是台灣科技人才面臨前所未有的「集體失血」。

廖先翔表示，談判結果不僅是5000億美金的資本外移，更是將18萬個優質高薪職缺拱手讓人。這18萬個原本屬於台灣人的就業希望，現在全被搬到了美國。

廖先翔細數18萬個消失的工作機會，包括3萬個直接職位，也就是根據產業趨勢，台積電在美廠區預計擴張至12座晶圓廠，1座約2500名高階工程師與技術員，合計3萬人。這3萬個職位是台灣最頂尖的理工菁英、國家發展的引擎，更是年輕人爭取高薪、留在台灣發展的黃金門票。

另外15萬個是被帶動的周邊職位，因為半導體是火車頭產業，相關數據顯示每1個直接職位會產生5倍乘數效應，帶動上游設備、物流、餐飲及服務業共15個關聯工作機會，也全部給了美國人。

廖先翔說，全台灣每年理工科系畢業生約9萬人，這次台美協議簽下去，等於是讓台灣整整兩年的理工畢業生就業希望，在台灣本土徹底蒸發了。台灣畢業生選擇留在台灣，必須面對失去成長動能的就業環境。如果想要追求高薪，就得離鄉背井，遠渡重洋，才能找到原本在台灣就能有的就業機會。