談判大勝利？台美關稅協議拍板 廖先翔：台灣科技人才面臨集體失血

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台美貿易談判底定，雙方代表AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢合影。圖／行政院提供
台美貿易談判底定，雙方代表AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢合影。圖／行政院提供

台美就對等關稅達成稅率15%且不疊加共識，立委廖先翔今天說，中央政府宣稱談判「大勝利」，他看到的卻是台灣科技人才面臨前所未有的「集體失血」。

廖先翔表示，談判結果不僅是5000億美金的資本外移，更是將18萬個優質高薪職缺拱手讓人。這18萬個原本屬於台灣人的就業希望，現在全被搬到了美國

廖先翔細數18萬個消失的工作機會，包括3萬個直接職位，也就是根據產業趨勢，台積電在美廠區預計擴張至12座晶圓廠，1座約2500名高階工程師與技術員，合計3萬人。這3萬個職位是台灣最頂尖的理工菁英、國家發展的引擎，更是年輕人爭取高薪、留在台灣發展的黃金門票。

另外15萬個是被帶動的周邊職位，因為半導體是火車頭產業，相關數據顯示每1個直接職位會產生5倍乘數效應，帶動上游設備、物流、餐飲及服務業共15個關聯工作機會，也全部給了美國人。

廖先翔說，全台灣每年理工科系畢業生約9萬人，這次台美協議簽下去，等於是讓台灣整整兩年的理工畢業生就業希望，在台灣本土徹底蒸發了。台灣畢業生選擇留在台灣，必須面對失去成長動能的就業環境。如果想要追求高薪，就得離鄉背井，遠渡重洋，才能找到原本在台灣就能有的就業機會。

廖先翔指民進黨政府應該告訴大家，為什麼攸關下一代生計的工作機會，在談判桌上被當作籌碼輕易交換？面臨職場機會被掏空，我們的年輕人與家長為何從頭到尾，都沒有表達意見的權利？政府交了鉅額國防預算與投資當「保護費」，結果換來的卻是產業空心化，這算哪門子勝利？請政府說清楚，當這18萬個機會不再屬於台灣土地，打算拿什麼留給台灣的下一代？

立委廖先翔。記者邱德祥／攝影
立委廖先翔。記者邱德祥／攝影

