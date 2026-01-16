快訊

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今天說，中央已打好基礎，地方政府能不能落實配套，才是讓基隆的產業，在國際變局中持續前進的關鍵。圖／取自童子瑋臉書
基隆市議長童子瑋今天說，中央已打好基礎，地方政府能不能落實配套，才是讓基隆的產業，在國際變局中持續前進的關鍵。圖／取自童子瑋臉書

台美就對等關稅達成稅率15%且不疊加共識，獲民進黨提名參選基隆市長的議長童子瑋今天說，中央已打好基礎，地方政府能不能落實配套，才是讓基隆的產業，在國際變局中持續前進的關鍵。

童子瑋今在臉書貼文指出，行政院副院長鄭麗君領軍，向美方成功爭取對等關稅降至15%，而且不疊加最惠國待遇，並在半導體及多項232關稅項目中取得最優惠條件，與日本、韓國、歐盟站在同一條起跑線上，是得之不易並攸關產業競爭力的重要成果。

童子瑋肯定行政院談判團隊在極其艱困的國際談判環境中，替台灣守住的關鍵底線，也為出口產業、半導體與高科技供應鏈爭取到制度保障的確定性，讓台灣不會被排除在全球供應鏈之外，這是攸關產業信心與長期布局的關鍵一步。

台股今天站上3萬1000點，台積電股價突破1700元，童子瑋說，市場表現也為這次談判結果喝彩，許多投資股票與ETF的民眾，應該也能在年節時期有安心的笑容。

童子瑋表示，談判成果只是另一個開始，真正的挑戰還在後面。作為地方政府與市政團隊，要思考的是如何加強地方產業的實際韌性，把這些成果轉化為真正的國際競爭力。

他認為基隆市政府該做的事很清楚，並應立刻開始行動。包含協助在地企業升級轉型、接軌國際供應鏈、為中小企業降低外部衝擊、提供更實質的支持、改善基礎建設，同時打造更好的投資與就業環境，讓產業根留基隆、讓人才願意留下。

台美貿易談判底定，雙方代表AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢合影。圖／行政院提供
台美貿易談判底定，雙方代表AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢合影。圖／行政院提供

