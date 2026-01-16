台美關稅15%／關稅談判定案 林佳龍：以台灣模式深化雙邊經貿夥伴關係

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資歷照
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資歷照

台美關稅談判結果正式公布，外交部林佳龍16日晚透過社群平台表示，台美迎來經貿關係歷史性的發展，不僅為產業界降低不確定性、也提供清晰投資路徑，展現台灣在全球變局中的實力與韌性。林佳龍感謝行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮率領的談判團隊，並提及多位產經界前輩給予政府建言，以及外交部與駐美代表處的共同協助，創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

林佳龍指出，台灣的競爭力源自堅實的產業實力與人民長期累積的敬業精神。此次台美關稅談判順利定案，對產業界而言，不僅降低不確定性，也提供清晰的投資路徑；同時，這項進展也展現出台灣在全球變局中的實力與韌性，讓台美合作的基礎更穩固。

林佳龍說明，本次談判成果涵蓋幾個重點，包括對等關稅調降至15%且不疊加，與日本、韓國及歐盟待遇齊平，台灣將更具競爭力；在半導體及相關衍生品等232關稅上，台灣取得最優惠待遇；美國並支持推動「台灣模式」，協助台商赴美形成產業群聚，同時加強美國對台灣五大信賴產業的投資；台美進一步深化AI夥伴關係、擴大供應鏈投資合作，並見證投資合作備忘錄的簽署。

林佳龍表示，整體方向也呼應總統賴清德提出的「經濟日不落國」政策，協助國內企業依循「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的路線前進。林佳龍特別感謝行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮率領談判團隊奔走與協調，並感謝外交部次長陳明祺、北美司、駐美代表處俞大㵢大使及全體同仁，在這段時間協助談判團隊，不分日夜、全力以赴。

林佳龍也特別感謝呂桔誠、魏哲家、劉揚偉、林憲銘、施振榮等產經界前輩，協助政府正確分析情勢，進而提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的創新模式，成功創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

林佳龍強調，外交與經貿工作需要透過跨部會整合，以及政府與民間協力，才能將談判成果轉化為長期的制度與互信基礎。近年來，台美合作已陸續有了具體連結與進展，包括台積電（2330）擴大投資美國，以及中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，皆顯示台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。

此外，林佳龍指出，長榮航空（2618）、華航（2610）及星宇航空（2646）相繼開設德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航航線，不僅提升往來便利性，也反映產業往來、投資布局與民眾互動的需求持續成長。外交部亦配合整體政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設亞利桑那州鳳凰城辦事處及德州Taiwan Tower，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。

林佳龍回顧，去(2025)年五月曾偕同電電公會訪問德州，出席「台灣—德州人工智慧（AI）創新峰會」，當時國經協會在理事長呂桔誠率領下籌組「2025 台美經濟合作及投資商機訪問團」，並在外交部積極促成下，前往華府參與美國商務部「2025 SelectUSA 投資高峰會」，並與美台商業協會（USTBC）簽署合作備忘錄，進一步建構台美經貿合作平台。

林佳龍最後表示，台灣期待持續與美國建立互利、共榮的夥伴關係，以「台美聯合艦隊」的模式，促進雙方產業鏈融合與雙向投資，強化台美經濟實力與國家安全，共創繁榮。

台美關稅 外交部 林佳龍 美國 台積電

