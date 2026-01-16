【重磅快評】對美談判日韓護產業，台灣靠產業救政權

台美貿易協議正式簽署。表面上，是兩政府協商。實質來看，主角是台積電領頭的半導體產業鏈。AIT新聞稿用reshoring（回流）定位半導體產業赴美投資，而非賴政府所稱build。這是美國對待台灣與日韓最根本的差別，透露台灣談判幾乎是用產業換政府體面。

台、日、韓三國面對「對等關稅＋戰略產業投資」同一框架，唯獨台灣談判結果失去主體性。除了投資金額與經濟量體不成比例，從談判籌碼與風險治理，都能看出賴政府將台灣關鍵產業崁入美中博弈的長期框架裡。美國若贏不了，台灣要付出的代價難以數計。

從談判本質來看，美方底牌很清楚：關稅可談，前提是要拿「對美有戰略價值的東西」交換。日本政府拿出5,500億美元交給美國決定用途，外加農產品與部分市場開放，保護日系車在美國市占與供應鏈。

韓國拿出汽車、電池、半導體和造船。首爾談判策略強調「成本」，關稅與在美生產要求固然不利，但只要能綁住美國補貼和市場，讓韓國財團在美設廠淨成本可接受。而造船則連結美方需要LNG船及軍艦確保國安，投資不但沒有流失技術，還換到美同意在技術燃料上支持韓國造核子潛艦。並使投資金額大幅降低到3500億。

相比之下，台灣拿的籌碼是不可替代的半導體與AI供應鏈。把5,000億美元級別的投資導入美國，用「我把產能搬去你家」交換降低關稅。產業資金人才都外流，而且沒有美方補貼。反之，台灣模式裡的產業被美國以232條款關稅掐脖子，必須加速建廠。

日本是「國家當緩衝器」，韓國是「國家＋財團共擔」，台灣則是「企業當盾牌、國家躲在後面」。日韓勝在長期國家發展風險管控，台灣剛好相反，反而是最值錢的產業替政府承擔失去政權的立即風險。

台灣不似日韓赴美投資產業多元，而且還有美國以外市場，分散風險。台灣高度集中在先進半導體與AI，風險直通國家安全。根據這份協議，未來新增產能的最高端部分被導向美國，對美依賴更深。這帶來三類集中風險：經濟景氣被少數科技龍頭高度左右。關鍵增量產能集中在美國，台灣在全球供應鏈中的相對比重下降。出口管制、制裁名單、技術轉移限制，幾乎完全由美方主導，台企對中國與其他市場的空間被擠壓。

美國在談台美協議，用「reshoring」、「bringing manufacturing back」，符合川普「要把半導體產業搬回本土」。但對日韓，美官方用語偏向「restoring industrial strength」、「strengthening supply chains」，「修補、強化」而非「把產能搬回來」。在美國眼裡談判是要台灣送回戰略資源，和美日韓以伙伴同盟談資金技術合作共營，是全然不同地位。這是台灣的地緣政治宿命，繼外交國防之後，產業經濟也落在美國手掌裡。