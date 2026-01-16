快訊

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

台美關稅15%／關稅調降 經濟部：傳產與日韓站上公平起跑點

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台美雙方達成關稅協議，經濟部指出，對等關稅實施前，工具機產品我出口美國關稅為4％，競爭對手日本為2.4%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。

經濟部指出，現在台灣傳產輸美的項目中，工具機產業關稅為24%、機械業21.5%、汽車零組件25%，未來降到15%後，將與日、韓、德國等競爭對手一致、公平競爭。而其他的傳產部分，水五金產業輸美關稅22.6%、手工具機23.3%、塑膠產業24.6%、紡織產業28.7%等，未來關稅降至15%的稅率，則會與越南、中國大陸等競爭對手的差距拉大。

經濟部委託智庫進行推估，預計本次輸美對等關稅自32%（114年4月實施）調降成15%且不疊加MFN後，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。工業產品出口美國金額將從「-7.5%至-5.75%」變為「+0.04%至+0.08%」、工業產業產值從「-1.4%至-1.3%」變成「+0.01%至+0.02%」、工業就業人數影響從「-3.6萬人」變成「+206人至+329人」。

經濟部表示，我國成為全球第一個爭取到對美投資業者在半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境；同時，美方承諾對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者建廠成本，維持台灣半導體供應鏈的國際競爭力。

台美關稅

延伸閱讀

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

台美對等關稅出爐 高市府：有利半導體業、遊艇業跟他國同等競爭

台積電法說報喜、台美關稅底定 台股單周強彈逾千點刷新天價點位

台美關稅15% 蘭花協會喊好消息：仍需持續開拓新市場

相關新聞

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

【重磅快評】對美談判日韓護產業，台灣靠產業救政權

台美貿易協議正式簽署。表面上，是兩政府協商。實質來看，主角是台積電領頭的半導體產業鏈。AIT新聞稿用reshoring（...

鄭麗文批台美關稅談判結果不堪 蘇巧慧駁：團隊努力談出好成績

台美關稅談判賴政府宣布調降為15%不疊加，還有優惠待遇國；民黨主席鄭麗文批談判結果不堪。立委蘇巧慧表示，談判團隊非常的努...

台美關稅15%／與日韓條件PK 台灣獨獲美雙向投資

台美關稅揭曉，台日韓最終稅率皆為15%。台灣直接投資2,500億美元、政府信保2,500億美元；日本投資5,500億美元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。