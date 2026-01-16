台美關稅15%／關稅調降 經濟部：傳產與日韓站上公平起跑點

台美雙方達成關稅協議，經濟部指出，對等關稅實施前，工具機產品我出口美國關稅為4％，競爭對手日本為2.4%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。

經濟部指出，現在台灣傳產輸美的項目中，工具機產業關稅為24%、機械業21.5%、汽車零組件25%，未來降到15%後，將與日、韓、德國等競爭對手一致、公平競爭。而其他的傳產部分，水五金產業輸美關稅22.6%、手工具機23.3%、塑膠產業24.6%、紡織產業28.7%等，未來關稅降至15%的稅率，則會與越南、中國大陸等競爭對手的差距拉大。

經濟部委託智庫進行推估，預計本次輸美對等關稅自32%（114年4月實施）調降成15%且不疊加MFN後，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。工業產品出口美國金額將從「-7.5%至-5.75%」變為「+0.04%至+0.08%」、工業產業產值從「-1.4%至-1.3%」變成「+0.01%至+0.02%」、工業就業人數影響從「-3.6萬人」變成「+206人至+329人」。

經濟部表示，我國成為全球第一個爭取到對美投資業者在半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境；同時，美方承諾對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者建廠成本，維持台灣半導體供應鏈的國際競爭力。