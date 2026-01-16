鄭麗文批台美關稅談判結果不堪 蘇巧慧駁：團隊努力談出好成績

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今天到樹林慈恩宮發總統副總統聯名春聯、掃市場。記者江婉儀／攝影
台美關稅談判賴政府宣布調降為15%不疊加，還有優惠待遇國；民黨主席鄭麗文批談判結果不堪。立委蘇巧慧表示，談判團隊非常的努力，在行政院副院長鄭麗君等代表團努力之下，台美貿易談出了一個好成績。

蘇巧慧表示，台灣關稅不但是和日本、韓國一樣15%，而且不疊加。另外，台灣還是全球第一個在半導體的關稅上面拿到最優惠待遇國。更重要的是，所有台商到美國投資的時候，不管是設備還是原物料都免稅。所以這三項措施可以看得出來，美國是把台灣當成非常非常重要的貿易戰略夥伴，彼此之間的關係真的是堅若磐石。

蘇巧慧指出，很感謝從蔡英文總統一直到現在賴清德總統持續的努力，希望能讓世界看見台灣，也讓台灣的企業實力能夠布局全球。她也會跟新北市所有的中小企業一起努力，讓好的產品能到全世界來發行，讓大家都能夠生意做得好，沒煩惱。

另外，媒體提問，有命理師說民眾黨主席黃國昌面相不具有將星相，大家的面相都是父母天生的，不太能改變。但是後天的努力很重要。她覺得待人溫暖、觀念創新、做事不怕困難，然後要努力。溫暖、創新、會做事，比面相更重要。

蘇巧慧今天到樹林慈恩宮發總統副總統聯名春聯、掃市場，蘇巧慧表示，大家可以看到這一次總統的春聯「七喜春來」這張春聯一出來，大家各界都在敲碗非常期待。總統說可以趕快加印，她當然就回應鄉親的需求。

蘇巧慧說，今天剛好是第一批從印刷廠直接送出來，熱騰騰的總統春聯，就在最支持她的樹林要發給鄉親，回應大家的期待，希望大家在新的一年都能夠真的七喜春來。

立委蘇巧慧今天到樹林慈恩宮發總統副總統聯名春聯、掃市場。記者江婉儀／攝影
