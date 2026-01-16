台美關稅15%／與日韓條件PK 台灣獨獲美雙向投資

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台美對等關稅談判協議出爐。圖／翻攝自駐美代表處臉書

台美關稅揭曉，台日韓最終稅率皆為15%。台灣直接投資2,500億美元、政府信保2,500億美元；日本投資5,500億美元、南韓投資3,500億美元。台灣獲半導體及衍生品關稅最優惠待遇，並且美國也將對台投資五大信賴產業，形成台美雙向投資。

不過，台美雙方針對信保額度說法出現歧異，美國商務部說「至少」2,500億美元，行政院副院長鄭麗君則澄清，是以2,500億美元為「上限」。過去日、韓與美方達成協議初期，也曾出現各說各話情況。

行政院經貿辦表示，所取得的15%且不疊加稅率，是美國主要逆差國中的最優惠待遇，與日、韓、歐盟等美國盟友相同，將彼此競爭立足點拉齊。

其中15%且不疊加計算方式，也與日、韓、歐盟相同。

經貿辦強調，台灣順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。此為各國中唯一以供應鏈合作為目的的自主投資，而非直接由美方指定現金投資（如日韓）。台灣直接投資金額為2,500億美元，也是台日韓三國之中最低。

投資模式比較，台灣由企業自主，日本由美國指定、以現金投資，南韓被指定1,500億美元用於造船；獲利分潤比較，台灣與南韓皆為企業獲100%，日本前期利潤對半分配，收回投資後，美方90%、日本10%。

資金來源比較，台灣由企業執行，日本、南韓皆為政府、企業都要出資。管理機構比較，台灣由企業自主，日本由美國投資委員會執行，南韓則由韓美共組委員會。至於對美關稅談判內容的執行日期，台灣與南韓沒有設定期限，日本方面則規範為川普任期結束前必須完成。

另外，我方談判促成台美高科技領域「相互投資」，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係，這是其他國家所沒有。透過擴大布局美國，以台灣頂尖的製造能力，結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，將讓彼此成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固雙方全球高科技領導地位。

台美雙方亦承諾建立「雙向投資機制」，美方將在我方鼓勵下，擴大投資我國「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行、國際開發金融公司等金融機構，也將適時與我方合作，支持美國私部門於台灣關鍵產業的投資融資。

