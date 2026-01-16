快訊

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

台美關稅15%／立委質疑信保巧門規避監督 影響汽車業

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

針對台美簽署貿易協議，立委許宇甄質疑，國人最關切的「民生深水區」，也就是美國汽車及農產品進口是否走向零關稅、是否擴大市場開放，鄭麗君副院長卻只用一句「過幾周後簽署協定時再公布」帶過，並未具體說明對於民生的衝擊。

許宇甄指出，汽車關稅與農產品及其他市場的開放，牽涉的不只是產業競爭，更是物價、就業與農民生計；政府若到簽字後才公布細節，等同把國人推到談判桌外，最後只能被迫接受既成事實。

她也說，此案最可能「埋雷」的，就是投資與信用擔保的規模與性質。政府對內一再強調「企業自主投資」與「政府扮演信保角色」、僅是「上限」安排；但美方商務部公告卻寫得清清楚楚：台灣企業「至少」新增直接投資2,500億美元，台灣再提供「至少」2,500億美元信用保證促成更多投資。

美國商務部長盧特尼克更在CNBC專訪中直言，整體規模就是5,000億美元，目標是把台灣晶片供應鏈與產能「搬40%到美國」，甚至以「不投資就可能被課到100%」作為結論。

許宇甄認為，政府以信用保證方式支持金融機構提供2,500億美元的企業授信額度，表面上說是「不需政府出資」，實質上仍是以國家信用替赴美投資背書。更嚴重的是，這套「信保」設計極可能成為規避國會監督的工具。

她表示，美方很清楚民進黨政府在立法院居於少數，民進黨政府若想直接編列鉅額預算投資美國，勢必過不了國會這一關，才轉而以「信保」名目繞過正常預算程序。結果就是把可能的債務風險，透過制度包裝轉嫁給納稅人，卻企圖在事前避開立法院的實質把關。

許宇甄質疑，232條款並非「解除」，而是被包裝成「獎勵外移」。依美方說法，未來232半導體關稅將「獎勵」赴美設廠者：興建期間可免稅進口最高達規劃產能2.5倍的數量，完工後仍可免稅進口1.5倍。換言之，想要更低風險、更穩配額，就必須把更多產能與投資放在美國。

她認為，這等於用制度把台灣的製造優勢一步步導向美國本土，讓台灣長期承受供應鏈外移、人才外流、研發與製造分離的結構風險。

面對如此強大的「吸力」，她抨擊，政府至今沒有提出任何確保台灣研發核心留在本土、就業機會不流失、關鍵製造不被掏空的具體對策，反而把「矽盾」被稀釋美化成「延伸國力」。若缺乏完整的留根計畫，這種無條件配合，恐將把台灣推向產業空洞化的危機。

許宇甄呼籲，台美關係固然重要，但台灣的生存發展更是底線。在野黨支持對美經貿往來，但堅決反對政府「報喜不報憂」、規避立法院監督的黑箱作業。

她要求行政院必須公開協議完整內容，提出對國內產業與民生的衝擊評估，並就2,500億美元信用保證的法源依據、風險控管、責任歸屬與可能的財政負擔，依法送交立法院進行實質審查。不能讓台灣人民在毫不知情的情況下，被迫承擔未來的財政重擔與產業風險。

台美關稅 鄭麗君 民進黨 盧特尼克 許宇甄 汽車關稅

延伸閱讀

憂護國神山被連根拔走 藍委嘆天價保護費：日韓沒把皮卡丘、三星送美國

盧特尼克談台美協議：「川普任內」要把台灣半導體供應鏈四成搬到美國

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

台積電增廠5座換美台關稅15%？ 許宇甄：政府勿用沉默送走護國神山

相關新聞

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

【重磅快評】對美談判日韓護產業，台灣靠產業救政權

台美貿易協議正式簽署。表面上，是兩政府協商。實質來看，主角是台積電領頭的半導體產業鏈。AIT新聞稿用reshoring（...

鄭麗文批台美關稅談判結果不堪 蘇巧慧駁：團隊努力談出好成績

台美關稅談判賴政府宣布調降為15%不疊加，還有優惠待遇國；民黨主席鄭麗文批談判結果不堪。立委蘇巧慧表示，談判團隊非常的努...

台美關稅15%／與日韓條件PK 台灣獨獲美雙向投資

台美關稅揭曉，台日韓最終稅率皆為15%。台灣直接投資2,500億美元、政府信保2,500億美元；日本投資5,500億美元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。