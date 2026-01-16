快訊

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台美關稅確定，台灣取得對等關稅15%不疊加。對此，台灣機械工業同業公會今發4點聲明表示，對國內機械產業等於爭取到了與競爭對手如日、韓等國一個公平競爭基礎，加上近期機械產業出口穩健增長，相信可藉由本次關稅談判利多再創佳績；公會建請政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國的升貶關係。以維持我機械產品的出口競爭力。

機械公會表示，此對國內機械產業是重大利多，機械公會感謝政府持續與美國溝通協商，為產業爭取有利條件，期待未來深化台美合作。

機械公會提出4點建議，首先，2025年全球經濟歷經美國對等關稅衝擊影響，全球供應鏈與需求大亂。在歷經對外出口上下震盪後，台灣機械產業正穩定增長中，2025全年出口同比增長達9.1%，為近期台灣機械產業注入一股強心針；對美關稅調降後，將有利於機械產品對美國的出口，可望鼓勵美國買主或有意拓展美國市場的廠商加大對台採購的力道，預計將成為對美出口成長相當有利的助力。

二、相信關稅調降後，不利條件因素消失，包括鋼、鋁衍生品等232關稅最優惠待遇，將有助工具機與相關零組件出口的成長，對廠商來說是值得振奮的消息。

三、 感謝政府始終與廠商站在同一陣線，並以最快速的方式協助產業因應，在2026年初始，機械產業逐步回穩的此刻，能夠接獲關稅談判成功的好消息，非常肯定與感謝政府為台灣產業所做的努力與貢獻。

四、 新台幣匯率較競爭對手國強勢，仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，影響不可小覷。建請政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國升貶關係，以維持我國機械產品之出口競爭力。

台美關稅

延伸閱讀

台美對等關稅出爐 高市府：有利半導體業、遊艇業跟他國同等競爭

台美關稅15%／232條款最優惠待遇 立委評投資條件台比日韓更合理

台美關稅15%／達二項優惠待遇 蕭美琴讚展現韌性實力

台積電法說報喜、台美關稅底定 台股單周強彈逾千點刷新天價點位

相關新聞

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

【重磅快評】對美談判日韓護產業，台灣靠產業救政權

台美貿易協議正式簽署。表面上，是兩政府協商。實質來看，主角是台積電領頭的半導體產業鏈。AIT新聞稿用reshoring（...

鄭麗文批台美關稅談判結果不堪 蘇巧慧駁：團隊努力談出好成績

台美關稅談判賴政府宣布調降為15%不疊加，還有優惠待遇國；民黨主席鄭麗文批談判結果不堪。立委蘇巧慧表示，談判團隊非常的努...

台美關稅15%／與日韓條件PK 台灣獨獲美雙向投資

台美關稅揭曉，台日韓最終稅率皆為15%。台灣直接投資2,500億美元、政府信保2,500億美元；日本投資5,500億美元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。