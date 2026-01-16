台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

台美關稅確定，台灣取得對等關稅15%不疊加。對此，台灣機械工業同業公會今發4點聲明表示，對國內機械產業等於爭取到了與競爭對手如日、韓等國一個公平競爭基礎，加上近期機械產業出口穩健增長，相信可藉由本次關稅談判利多再創佳績；公會建請政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國的升貶關係。以維持我機械產品的出口競爭力。

機械公會表示，此對國內機械產業是重大利多，機械公會感謝政府持續與美國溝通協商，為產業爭取有利條件，期待未來深化台美合作。

機械公會提出4點建議，首先，2025年全球經濟歷經美國對等關稅衝擊影響，全球供應鏈與需求大亂。在歷經對外出口上下震盪後，台灣機械產業正穩定增長中，2025全年出口同比增長達9.1%，為近期台灣機械產業注入一股強心針；對美關稅調降後，將有利於機械產品對美國的出口，可望鼓勵美國買主或有意拓展美國市場的廠商加大對台採購的力道，預計將成為對美出口成長相當有利的助力。

二、相信關稅調降後，不利條件因素消失，包括鋼、鋁衍生品等232關稅最優惠待遇，將有助工具機與相關零組件出口的成長，對廠商來說是值得振奮的消息。

三、 感謝政府始終與廠商站在同一陣線，並以最快速的方式協助產業因應，在2026年初始，機械產業逐步回穩的此刻，能夠接獲關稅談判成功的好消息，非常肯定與感謝政府為台灣產業所做的努力與貢獻。

四、 新台幣匯率較競爭對手國強勢，仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，影響不可小覷。建請政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國升貶關係，以維持我國機械產品之出口競爭力。