台美對等關稅出爐 高市府：有利半導體業、遊艇業跟他國同等競爭

台美對等關稅談判結果出爐，台灣輸美商品的關稅將降到15％且不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等。針對今日行政院公布的關稅談判總結，高市府表示，此將強化台美高科技合作基礎，也為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利環境；遊艇產業調降後，在國際市場具備同等競爭條件。

高市府表示，高雄成功打造半導體S廊帶產業落地，台積電2奈米製程去年底正式量產，串聯IC設計、晶圓製造、封測及材料設備等半導體生態系加碼投資，高雄邁向全球半導體最先進製程產業聚落。本次關稅談判結果，將鞏固高雄及台灣半導體產業於全球市場競爭力，深化台美供應鏈合作，強化整體產業韌性。

遊艇製造產業部分，美國市場的出口占比達八成，其中高雄市更占全國遊艇出口總金額八成以上，此次關稅調降已與其他主要遊艇製造國家（如土耳其）稅率相當，使高雄遊艇產業在國際市場具備同等競爭條件；目前新增關稅多由國外買方吸收，對業者衝擊相對有限。

農漁產品出口部分，高雄吳郭魚及鱸魚輸美市占率約占全國出口比例0.04%及0.21%，調降對等關稅至15%，有助緩解我國水產品外銷美國之關稅壓力，對高雄養殖漁民信心具正面效益。市府強調，將密切觀察與美方協商中有關農、漁、畜產品的最終關稅適用結果，確保在拓展國際市場的同時，兼顧本地農漁民與產業的實質利益。

此外，高雄螺絲扣件產值占全台逾五成，北美更是高雄扣件業的主力出口市場，占台灣整體出口比例超過五成，不過不在此次談判範圍，仍維持50％。高市府表示，將持續與產業工協會及園區服務中心建立合作平台，引導業者由低價競爭轉向高值化、數位化及低碳化的「雙軸轉型」發展。

市府說，今年度已增列預算扶植企業轉型與外銷拓展，將持續整合中央資源，與經濟部產業競爭力輔導團緊密合作，攜手高雄產業應對全球市場新機。