台美關稅15%／232條款最優惠待遇 立委評投資條件台比日韓更合理

針對台美經貿協議談判成果，立委陳冠廷表示，台灣成功取得全球首個半導體232條款「最優惠待遇」，這項成果大幅降低我國高科技產業面對的政策不確定性，確認台灣在美國供應鏈安全架構中的核心地位。

陳冠廷指出，美國《貿易擴張法》第232條款授權總統以「國家安全」為由，繞過國會對特定產品課徵無上限關稅或實施進口配額，是極具殺傷力的談判工具。美方商務部曾以此為槓桿，對我國半導體產業進行調查，過去一度喊話將稅率提高至100%。

陳冠廷分析，232條款的核心邏輯是「國家安全」，而台美在安全領域高度利益重疊。他表示：「我們的半導體產業是支撐美國國防、AI發展、關鍵基礎設施的戰略物資。正因如此，我們能夠主張，若對台灣半導體課徵懲罰性關稅，反而會損害美國自身的國家安全利益。」

針對台灣如何爭取到與日、韓同等甚至更優的地位，陳冠廷高度肯定談判團隊的努力。

他指出，台美利益重疊體現在兩個層面：地緣戰略上，台灣位於第一島鏈關鍵位置，是維護印太穩定的重要夥伴；科技安全上，台灣掌握全球九成以上先進製程半導體，這些晶片是美國國防系統、AI產業、通訊基礎設施的命脈。

陳冠廷說明，台灣在數項關鍵條件上爭取到比日韓更合理的安排：

第一，投資項目由企業自主決定。日本的投資標的由美國政府的「投資委員會」推薦、總統決定；韓國更嚴格，投資項目由美國挑選，韓國企業必須遵照執行，若拒絕或放慢進度還會面臨關稅懲罰。台灣則強調企業依市場需求自主決定。

第二，台灣協議沒有利潤分成條款，日本和韓國在回收本金後，將有相當比例的利潤須歸美國所有。

第三，取得全球首例的半導體232條款「最優惠待遇」，消除了國安關稅的不確定性。

陳冠廷強調，這次談判成果是基於共同安全利益的制度性安排。「我們在投資自主性和利潤歸屬這兩個關鍵點上，條件其實更為合理」。他也期待未來國會同仁能理性審查定案版本，確保這份投資真正強化台灣的戰略地位。