快訊

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

台美關稅15%／達二項優惠待遇 蕭美琴讚展現韌性實力

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照

台美關稅談判16日宣布定案，稅率15%不疊加，半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作架構布局。對此，副總統蕭美琴表示，這段日子，台灣在國際經貿的舞台上，再次展現不可取代的韌性與實力。

蕭美琴指出，台美經過密集的諮商，雙方在關稅談判達成對等關稅調降至 15% 且不疊加的共識；此外，針對232相關產業，獲得最惠國待遇，進一步促成雙方互為投資以及供應鏈關鍵夥伴。

她提到，這場談判背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。誠摯感謝行政院副院長鄭麗君的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝他們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。

蕭美琴認為，台灣面積雖然不大，但靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量。謝謝第一線同仁的辛勞，政府會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒。

台美關稅 蕭美琴 行政院 鄭麗君

延伸閱讀

台美關稅揭曉 賴總統透露4大談判目標籲朝野支持

警告勿踩「紅線」！中國祭「法律戰」回應副總統蕭美琴等官員訪歐

出席AI青年力國際論壇 副總統蕭美琴聽取得獎隊伍簡報

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

相關新聞

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

【重磅快評】對美談判日韓護產業，台灣靠產業救政權

台美貿易協議正式簽署。表面上，是兩政府協商。實質來看，主角是台積電領頭的半導體產業鏈。AIT新聞稿用reshoring（...

鄭麗文批台美關稅談判結果不堪 蘇巧慧駁：團隊努力談出好成績

台美關稅談判賴政府宣布調降為15%不疊加，還有優惠待遇國；民黨主席鄭麗文批談判結果不堪。立委蘇巧慧表示，談判團隊非常的努...

台美關稅15%／與日韓條件PK 台灣獨獲美雙向投資

台美關稅揭曉，台日韓最終稅率皆為15%。台灣直接投資2,500億美元、政府信保2,500億美元；日本投資5,500億美元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。