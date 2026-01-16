台美關稅15%／達二項優惠待遇 蕭美琴讚展現韌性實力

台美關稅談判16日宣布定案，稅率15%不疊加，半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作架構布局。對此，副總統蕭美琴表示，這段日子，台灣在國際經貿的舞台上，再次展現不可取代的韌性與實力。

蕭美琴指出，台美經過密集的諮商，雙方在關稅談判達成對等關稅調降至 15% 且不疊加的共識；此外，針對232相關產業，獲得最惠國待遇，進一步促成雙方互為投資以及供應鏈關鍵夥伴。

她提到，這場談判背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。誠摯感謝行政院副院長鄭麗君的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝他們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。

蕭美琴認為，台灣面積雖然不大，但靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量。謝謝第一線同仁的辛勞，政府會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒。