利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美關稅定案 國發會：強化供應鏈韌性

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國家發展委員會主委葉俊顯。圖／本報資料照片

台美關稅定案，國發會主委葉俊顯表示，本次台美經貿談判順利完成，對台灣產業競爭力提升、經濟成長動能穩固與供應鏈韌性強化將產生關鍵性助益。

葉俊顯表示，在產業競爭力方面，我國成功為半導體及其衍生產品爭取最優惠待遇，有效降低關稅不確定性，將確保台灣在人工智慧（AI）產業的競爭優勢，加以整體對等關稅條件調降為15%，且不疊加既有最惠國稅率，將有助鞏固我國傳統產業競爭力。

在經濟成長方面，葉俊顯指出，除AI與半導體續保出口動能，台灣傳統產業享有最優惠待遇，將與日本、韓國等主要競爭國在美國市場站在相同起跑點，尤其對工具機、手工具等傳統製造業的接單、出口與國內就業均具正面助益，將有利於我國經濟成長動能鞏固。

在供應鏈韌性方面，葉俊顯指出，面對地緣政治風險升高與關稅政策調整所帶來的挑戰，全球供應鏈正逐步進入第二波重組與移轉。未來政府將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，企業自主投資2500億美元外，並由政府建立信用保證機制，參酌現行方案，提供有意赴美投資且有融資需求的企業獲得金融機構支持，拓展美國市場。

葉俊顯強調，本次台美達成貿易協議結果，除深化台美戰略夥伴關係，協助產業擴大布局，政府也將持續優化國內投資環境，由「引資、攬才、擴建設」三管齊下，推動包括「投資台灣三大方案」、「國家人才競爭力躍升」及「六大區域產業生活圈」等措施，以協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

葉俊顯表示，本次台美達成貿易協議結果，未來美國企業也將加強投資我國五大信賴等策略性產業深化台美戰略夥伴關係。

