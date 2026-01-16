快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

氣氛微妙？藍營台中市長「姐弟之爭」協調沒結果 基層壓力快達臨界點

批對美關稅談判喪事喜辦 王鴻薇轟簽約賣台：民進黨不敢說這2事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

美國對台關稅稅率確定15%且不疊加MFN，台灣半導體業須擴大對美投資5千億美元。國民黨立委王鴻薇說，背後有兩件民進黨不敢說的事，民進黨對美談判已預先把5年的政府經費與未來投進去，台灣也可能失去未來跟關鍵技術。

王鴻薇說，行政院大肆宣布對美關稅15%，急著向國人邀功，行政院長卓榮泰甚至得意忘形，說是漂亮的全壘打。然而得分的卻是美國。事實上，對美關稅的背後，民進黨有兩件不敢說的事。

王鴻薇表示，第一是我方承諾對美投資愈來愈高，已經喊到5000億美元，換算下來約15兆台幣。其實去年史上最高的政府總預算，也不過2.9兆元。換言之，民進黨對美的這場談判，我方已預先把台灣5年的政府經費與未來投了進去，賴清德總統剩下的任期不到4年，不看不知道，「原來鵝城的稅，已經被收到民國120年以後」。

王鴻薇指出，第二是美國商務部長關稅公布後直言，預期台積電「將大舉投資，規模更大」，甚至直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。又根據彭博報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規畫之外，至少再增建四座晶片製造廠。

王鴻薇表示，台灣15%這數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術。事實跟數字擺在眼前，就算卓榮泰硬誇、綠媒硬洗，卻是洗不了喪事喜辦，簽約賣台的事實。

台美關稅 王鴻薇 民進黨 台積電 卓榮泰 半導體 賴清德 川普

延伸閱讀

綠公聽會打「找錯對象」應倒閣 王鴻薇嗆賴總統一起重選

傳賴卓將下鄉宣講總預算及軍購 王鴻薇：別像大罷免時造謠

美學者示警川普「斬首」恐給中共啟示 王鴻薇：台灣要小心、警惕

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

相關新聞

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

台美貿易協議 受惠最多的12類傳統產業出列

對於台美貿易協議主要的受惠傳統產業族群，台新投顧分成四個象限來分析傳統產業受到優惠的程度。其中受惠高的是台灣本地生產，且...

美有望擴大投資台灣5大信賴產業 業者：雙方互利軍工合作空間大

美方有望擴大投資台灣「五大信賴產業」，針對國防產業，業者表示，台美若在軍工領域展開投資合作，將是互利關係；美國掌握關鍵尖...

獨／融資支持企業赴美投資？ 總統府召集公股行庫董座開會

台美關稅談判結果出爐，其中透過台灣模式帶動台廠自主投資2,500億美元，政府將以信用保證方式支持金融機構提供最高2,50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。