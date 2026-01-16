批對美關稅談判喪事喜辦 王鴻薇轟簽約賣台：民進黨不敢說這2事

美國對台關稅稅率確定15%且不疊加MFN，台灣半導體業須擴大對美投資5千億美元。國民黨立委王鴻薇說，背後有兩件民進黨不敢說的事，民進黨對美談判已預先把5年的政府經費與未來投進去，台灣也可能失去未來跟關鍵技術。

王鴻薇說，行政院大肆宣布對美關稅15%，急著向國人邀功，行政院長卓榮泰甚至得意忘形，說是漂亮的全壘打。然而得分的卻是美國。事實上，對美關稅的背後，民進黨有兩件不敢說的事。

王鴻薇表示，第一是我方承諾對美投資愈來愈高，已經喊到5000億美元，換算下來約15兆台幣。其實去年史上最高的政府總預算，也不過2.9兆元。換言之，民進黨對美的這場談判，我方已預先把台灣5年的政府經費與未來投了進去，賴清德總統剩下的任期不到4年，不看不知道，「原來鵝城的稅，已經被收到民國120年以後」。

王鴻薇指出，第二是美國商務部長關稅公布後直言，預期台積電「將大舉投資，規模更大」，甚至直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。又根據彭博報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規畫之外，至少再增建四座晶片製造廠。

王鴻薇表示，台灣15%這數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術。事實跟數字擺在眼前，就算卓榮泰硬誇、綠媒硬洗，卻是洗不了喪事喜辦，簽約賣台的事實。