台美關稅拍板 工具機業「撥雲見日」鬆口氣：可好好在美國拚經濟了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長、三鋒機器董事長林松益（右）。圖／林松益提供
台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長、三鋒機器董事長林松益（右）。圖／林松益提供

台美關稅確定，台灣取得對等關稅15%不疊加。對此，台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長、三鋒機器董事長林松益說，這對國內工具機產業來說是「好消息」，且是「利多」，如今對美關稅與主要競爭對手日本、韓國以及歐盟齊平，都是15%，立足點相同，有助對美國市場競爭力。

林松益說，他肯定政府六次付美談判為產業打拚；工具機產業對於關稅終於確定，「鬆一口氣」，這下可以好好在美國拚經濟了。

林松益說，美國市場占台灣工具機出口兩成，是台灣工具機重要市場，政府能談出與主要競爭對手日韓、歐盟有同立足點的關稅，對國內工具機產業產業絕對是「利多」。

林松益指出，台灣工具機產業一路遭遇中美貿易戰，烏俄戰爭、疫情、去年4月美國等關稅戰，當時由於關稅遲未定案，美方對台訂單有所停頓，雖然台灣工具機品質及交貨期穩定，但去年下半年，無論美方或台灣業者，對訂單均採保守策略，如今台美關稅定案，台灣拿到跟主要競爭對手歐盟及日韓一樣起跑點，台灣工具機產業對美障礙一一排除，「撥雲見日」，絕對是利多。

