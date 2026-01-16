台美關稅15%／關稅協議拍板 美國商會籲加速雙重課稅協定立法

台美關稅達成協議，台灣美國商會也在16日發出聲明表示肯定，並感謝雙方談判代表與工作團隊的長期投入，展現持續深化雙邊經貿關係的共同努力。美國商會也不忘提及，更期望盡速完成《美台避免雙重課稅協定》的立法程序，降低跨境投資歧見。

美國商會理事長陳幼臻表示，此次宣布調降台灣的基準關稅，並納入投資與供應鏈合作相關配套，有助於降低企業在美台經濟往來中的不確定性。陳理事長指出，若台灣在關稅待遇上能進一步與其他美國主要經貿夥伴接軌，將有助企業進行長期規劃，並提升投資決策的信心。

美國商會表示，本次協議中與投資相關的內容，和美國的半導體供應鏈及延伸的科技產業生態鏈密切相聯。諸此承諾能否順利且有效落實，更是對構成該產業生態核心的中小企業至關重要。在此背景下，若能儘速完成《美台避免雙重課稅協定》的立法程序，將有助於降低跨境投資歧見、加速資金配置，並提升相關計畫的執行效率。

同時，美國商會也強調，台灣與美國的經濟關係並非僅限於半導體產業。美國在台灣於先進製造、服務業及創新導向產業的持續投資，凸顯台灣作為多元且開放經濟體的整體優勢。這樣的產業多元布局，有助於維持雙邊夥伴關係的平衡與韌性。

隨著相關細節進入後續審查及立法評估階段，美國商會指出，將持續關注並評估其對會員企業的影響，台灣的經濟發展長期奠基於開放市場與以規則為基礎的貿易體系，未來深化美台經貿合作，也應持續強化並落實這些核心原則。

美國商會提及，商會在與美台雙邊政策制定者的持續對話中，推動以成長為導向、具現代化的貿易議程，強化供應鏈韌性。商會支持創新發展，並為雙邊企業與勞動市場帶來實質效益，進一步深化美台經濟夥伴關係。