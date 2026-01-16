快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

氣氛微妙？藍營台中市長「姐弟之爭」協調沒結果 基層壓力快達臨界點

台美關稅15%／關稅協議拍板 美國商會籲加速雙重課稅協定立法

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台美關稅達成協議，台灣美國商會也在16日發出聲明表示肯定，並感謝雙方談判代表與工作團隊的長期投入，展現持續深化雙邊經貿關係的共同努力。示意圖／AI生成
台美關稅達成協議，台灣美國商會也在16日發出聲明表示肯定，並感謝雙方談判代表與工作團隊的長期投入，展現持續深化雙邊經貿關係的共同努力。示意圖／AI生成

台美關稅達成協議，台灣美國商會也在16日發出聲明表示肯定，並感謝雙方談判代表與工作團隊的長期投入，展現持續深化雙邊經貿關係的共同努力。美國商會也不忘提及，更期望盡速完成《美台避免雙重課稅協定》的立法程序，降低跨境投資歧見。

美國商會理事長陳幼臻表示，此次宣布調降台灣的基準關稅，並納入投資與供應鏈合作相關配套，有助於降低企業在美台經濟往來中的不確定性。陳理事長指出，若台灣在關稅待遇上能進一步與其他美國主要經貿夥伴接軌，將有助企業進行長期規劃，並提升投資決策的信心。

美國商會表示，本次協議中與投資相關的內容，和美國的半導體供應鏈及延伸的科技產業生態鏈密切相聯。諸此承諾能否順利且有效落實，更是對構成該產業生態核心的中小企業至關重要。在此背景下，若能儘速完成《美台避免雙重課稅協定》的立法程序，將有助於降低跨境投資歧見、加速資金配置，並提升相關計畫的執行效率。

同時，美國商會也強調，台灣與美國的經濟關係並非僅限於半導體產業。美國在台灣於先進製造、服務業及創新導向產業的持續投資，凸顯台灣作為多元且開放經濟體的整體優勢。這樣的產業多元布局，有助於維持雙邊夥伴關係的平衡與韌性。

隨著相關細節進入後續審查及立法評估階段，美國商會指出，將持續關注並評估其對會員企業的影響，台灣的經濟發展長期奠基於開放市場與以規則為基礎的貿易體系，未來深化美台經貿合作，也應持續強化並落實這些核心原則。

美國商會提及，商會在與美台雙邊政策制定者的持續對話中，推動以成長為導向、具現代化的貿易議程，強化供應鏈韌性。商會支持創新發展，並為雙邊企業與勞動市場帶來實質效益，進一步深化美台經濟夥伴關係。

台美關稅 美國 半導體

延伸閱讀

台美關稅協議遭大陸抗議 陸委會：台美談判是互惠、不針對第三方

川普關稅未振興製造業…美工廠職缺連續下滑 原因在「中間環節」

台美關稅15% 紡織業：利多確立但實質效益仍有限

台美關稅達成協議 童子瑋籲基市落實配套讓產業前進

相關新聞

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美對等關稅降至15%，中央大學經濟系教授吳大任指出，這對傳統產業當然是利多，尤其工具機、機械設備過去在美國市場面臨不公...

汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

台美貿易協議 受惠最多的12類傳統產業出列

對於台美貿易協議主要的受惠傳統產業族群，台新投顧分成四個象限來分析傳統產業受到優惠的程度。其中受惠高的是台灣本地生產，且...

美有望擴大投資台灣5大信賴產業 業者：雙方互利軍工合作空間大

美方有望擴大投資台灣「五大信賴產業」，針對國防產業，業者表示，台美若在軍工領域展開投資合作，將是互利關係；美國掌握關鍵尖...

獨／融資支持企業赴美投資？ 總統府召集公股行庫董座開會

台美關稅談判結果出爐，其中透過台灣模式帶動台廠自主投資2,500億美元，政府將以信用保證方式支持金融機構提供最高2,50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。