台美關稅15% 蘭花協會喊好消息：仍需持續開拓新市場

中央社／ 台北16日電

台美關稅降至15%，台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮今天說，這是好消息，經過去年的關稅挑戰，蘭花業者更體認分散市場的重要性，未來仍需持續開拓更多新市場。

黃文榮告訴中央社記者，蘭花外銷美國原本不用課稅，去年4月，美國宣布對台灣徵收32%關稅，讓業者都膽顫心驚，後來降到20%，仍讓業者吃不消，所以去年蘭花銷美數量下滑，利潤減更多，現在關稅降至15%，總是好消息，至於未來市場發展，還是要觀望。

黃文榮說，經過去年的關稅挑戰，業者更清楚市場不能太集中，因應台美關稅，大家會更積極開拓其他新市場，例如中東、中亞是以往較少行銷的地區。

根據農業部統計，台灣蘭花外銷60多國，最主要的是蝴蝶蘭，美國為最大市場，2025年銷美的蝴蝶蘭為4284公噸，比2024年4498公噸，減少214公噸，減幅約4.7%；不過，產值從2024年的6145萬9000美元，降為2025年的5479萬4000美元，減幅約10.8%。

