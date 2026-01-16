台美關稅15% 紡織業：利多確立但實質效益仍有限

美國將台灣紡織品關稅由「20％＋N」降為15％且不再疊加，雖被視為制度面重大利多，但業界普遍認為，台灣紡織鏈多年外移，直接由台灣出口至美國的比重不高，加上韓圜近期大幅貶值，使匯率成為影響競爭力的變數。整體而言，這次調降確實讓台灣與韓國站回同一競爭基準線，但能否轉化為訂單與毛利改善，仍須觀察全球需求與供應鏈動態。

紡拓會秘書長黃偉基表示，稅率從「20%＋N」全面下修為15%，對產業而言「絕對是正面訊號」，降低制度面劣勢、提升成本競爭力。不過他也直言，台灣直接出口美國的紡織品以織帶、加工絲、襪子與成衣為主，整體占比僅約9%，產業多年赴東南亞設廠，使本地出貨量有限，降稅雖改善環境，但最終仍回到企業自身的競爭力與供應鏈配置。

遠東新（1402）指出，此次關稅調整最大好處是與韓國競爭對手的關稅差距正式歸零，台灣產品不再因稅負吃虧，減少過去需與買方協商分攤關稅的壓力。然而，公司也坦言，整體受惠幅度不大，因直接由台灣生產並出口至美國的比例不高。

遠東新目前自台灣輸美的品項包括長纖、短纖、固聚、膠片及工業用絲，韓國在上述品項皆為主要競爭者。儘管關稅改善有助提升台灣貨吸引力，但近期韓圜大幅貶值，使韓國產品成本面仍具優勢。公司表示，關稅改善屬中長期結構性利多，但是否能反映在出貨量或毛利率上，仍需觀察美國需求、產品組合與匯率走勢，效益偏向溫和。

力麗（1444）總經理陳漢卿表示，降稅對產業方向明確正面，但「實際幫助有限」。原因是台灣成衣多年外移，本地從台灣直接銷美的量極低，產業鏈出現「斷鏈」，使得台灣15%關稅相對競爭力固然提升，但對整體產業拉動效果有限。

目前力麗主要輸美產品為紗線，美國市場比重約15%，可望直接受惠；其次為子公司生產的薄膜產品，過去因關稅高企而降低出貨意願，此次稅率調至15%後，有助恢復對美出貨動能。不過陳漢卿也提醒，即便關稅改善，是否能帶動量增或獲利提升，仍需視美國市場需求與東南亞供應鏈變化，短期不宜過度期待。