蔡英文：台美關稅談判結果非終點 轉型成本不會落在最弱勢者

台美關稅談判總結16日宣布為「15%不疊加」，前總統蔡英文在臉書表示，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，政府會持續傾聽，讓轉型成本不落在最弱勢的人身上。

蔡英文表示，看到台美關稅談判的結果出爐，她心裡其實很有感觸，也充滿著感謝。

蔡英文提到，過去她也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商。那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷。她很清楚，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任。

蔡英文說，因此她特別謝謝這段時間，為台灣付出心力的談判團隊與行政體系。謝謝團隊承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓大家能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。

她指出，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，她相信，政府也會持續傾聽，並提供必要的支持，讓轉型的成本，不落在最弱勢的人身上。

蔡英文認為，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩。台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，她也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。