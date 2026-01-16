台美關稅15%要求政府2,500億美元信保支持 公股銀：加大金融機構授信意願

台美關稅談判結果出爐，將透過台灣模式帶動台廠自主投資2,500億美元，另外政府將以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度，支持企業赴美投資。對此，公股銀行指出，由政府提供信用保證，將增加金融機構的授信意願，有助於企業進行海外投資。

公股銀行人士指出，過去政府在推動離岸風電等綠能建設，就有國家融資保證機制，透過政府信用保證，加大金融機構授信的意願，另外，台商投資海外市場也有海外信保機制，同樣是政府提供信用保證，給予一定的貸款成數，協助台商拓展海外市場，在機制運行上已行之有年。

隨著台美關稅談判已有結果，政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。公股銀行初步指出，有政策協助後，加上有能力赴美投資的企業，通常是較為成熟的公司，金融機構也相對樂意協助融資，不過，由於額度不小，後續仍要看，如何每一年、加大規模來進行。

針對國家以信用保證提供2,500億美元額度，經濟部長龔明鑫16日也解釋，企業赴海外投資分成自有資金投資或透過融資借錢兩種，若是採取融資管道，當企業有足夠擔保品就容易取得融資貸款，但若擔保品不足，就需要信用保證，而保證有很多方式，若由國家出面給予融資保證，就相對容易取得融資貸款，甚至利息還能減免。

至於信保是否皆由公股銀行執行？龔明鑫指出，不一定，由政府提供信用保證，廠商如果需要，會接觸他習慣的銀行，而政府提供信用保證，也依照個案進行審查，若廠商投資計畫不可行，也難以獲得政府的信用保證。